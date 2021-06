Jak překonat Vasilevského? Ostrované objevili skulinku ve stylu ruského fantoma

Za šest zápasů dostali za Andreje Vasilevského jen 11 puků. Ani ne dva za večer. To úplně nevypadá, že by newyorští Ostrované věděli, jak na ruského gólmana, viďte? Jenže důležité je vzít v potaz, že hrají proti kádru za 99 milionů dolarů a snaží se překonat borce, co letos nejspíš vyhraje druhou Vezinovu trofej. Že zkrátka jsou v pozici Davida proti Goliášovi. A že každá trefa je v takové situaci cenným úspěchem. Když se na ty dosavadní podíváte, zjistíte, že Islanders mají "Vasiho" slušně nastudovaného.

Dívat se nemusíte, při své analýze to už udělal bloger Stefen Rosner.

První zásadní poznatek?

Šest z posledních 10 gólů inkasoval Vasilevskij po střelách mířících nahoru. Čtyři pak dostal z dorážek. Průlomový objev to není, nicméně newyorské hokejisty tento trend zjevně ujišťuje v tom, že taktika trenéra Barryho Trotze je správná.

Zkušený kouč vyhlásil zkraje série, že se jeho mužstvo musí víc tlačit před branku a zasypávat Vasilevského střelami. Další postřeh Rosnera je zajímavější. Připomíná, že první gól v mači číslo 4 a vítězný v šesté partii padly po obdobných situacích.

Hráči, tedy Josh Bailey a Anthony Beauvillier, skórovali poté, co mezi kruhy bruslili zprava doleva a Vasilevskij při přesunu odkryl mezeru nad levým ramenem. Ano, toto je jedna z cest, jak přelstít muže, před nímž po minulé sérii hluboce smekl Rod Brind'Amour.

Nejlepší trenér této sezony po vyřazení od Tampy mimo jiné řekl: "Takhle dokázal ovlivnit a podpořit výkon svého týmu Dominik Hašek. A zatímco v Dominikově případě to vypadalo jako ohromná šichta, Andrej to dělá s lehkostí."

Vasilevskij je dominantní gólman. Vysoký, atletický, s výbornými reflexy. Někdy na ledě působí takřka jako robot. Na rozdíl od stroje ovšem výjimečně předvede drobné zaváhání. Právě těch se snaží Ostrované využívat.

A tak před Vasilevským co nejsvědomitěji cloní (klobouk dolů před Kylem Palmierim) a vrhají se po dorážkách. Také se snaží hbitého čahouna rozhýbat. Aby odkryl byť jen drobnou škvírku ke skórování. A pak vypálí do protipohybu.

Jako v případech, kdy uspěli Bailey a Beauvillier. Ani jeden gól nejde Vasilevskému vyčítat, inkasoval po náramných ranách. Marně byste hledali v NHL někoho, kdo by si s nimi poradil.

V počínání obou úspěšných střelců je nicméně vidět jasný záměr. A určitě se pokusí o podobné akce v sedmém zápase. "Kvůli takovým duelům makáme celý rok," říká o rozhodujícím klání Trotz.

Odejde z něj jako vítěz, nebo se přidá k Brind'Amourovi s Joelem Quennevillem? Koučům, co letos v play-off museli s obdivem stisknout Vasilevského pravačku. Favoritem, jak v očích expertů, tak podle bookmakerů, jsou obhájci Stanley Cupu.

