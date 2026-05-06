Jak se sbírají zkušenosti. Zarostlý a soustředěný Slovák zařizuje důležité branky

22. května 11:30Jiří Lacina
Kdysi hladkou tvář pokrývá mužné strniště, což ale určitě není jediná změna. V sestavě Habs je celá řada mladých hráčů, jedním z těch nejviditelnějších je Juraj Slafkovský. Canadiens baví město a prosekávají si cestu džunglí play off způsobem, jaký asi málokdo čekal.
Hned v úvodním duelu play off se zaskvěl hattrickem. Pak se bodově odmlčel, proti Buffalu už byl ale opět vidět. V pátém zápase přispěl třemi nahrávkami. Sérii s Carolinou otevřel Juraj Slafkovský dvěma góly a skvostnou asistencí.
U první branky Habs se borci Caroliny sjeli za vlastní bránu jako ve starších žácích. Slovák bleskově vyhodnotil situaci a šikovně píchnul puk zpátky před kasu, kde si ho převzal Cole Caufield. Měl asi tak půl hodiny času zamířit a zavěsit, což v souladu s pověstí kanonýra pohodlně provedl.
Klíčem byla Slafkovského šikovná příhra. Blesková myšlenka. Bobby Clarke. Wayne Gretzky. Peter Fosrberg. Vladimír Martinec. To všechno byli mistři přihrávek zpoza branky. Třebaže byl Slafkovský zády ke Caufieldovi a čelem k mantinelu, dobře věděl, co přehlédli čtyři hráči Hurricanes. Že někde před bránou bude jeho parťák.
Všechny tři body Juraje Slafkovského:
Ve třetí třetině přidal sám dva góly, jimiž pojistil vedení na 5:2 a v úplně závěru podtrhl účet trefou do prázdné klece. Co je zajímavého z pohledu fanouška Habs, jak klidně Slafkovský při obou trefách působil. Nejdřív krásně individuálně prošel a zakončil. Ani zásah do prázdné pak nebyl zadarmo, snaživě ho při něj bránil Alexandr Nikišin.
Žádné bujaré veselí ani půlmetrové výskoky. Jen odfouknutí, úsměv, úleva. Slovenský střelec, který po svém vstupu do NHL předváděl všelijaké excesy a nezřídka bojoval s vlastní psychikou, působí najednou naprosto klidně a soustředěně.
Jaromír Jágr nedávno řekl, že ve slovenském útočníkovi vidí tak trochu sebe. Oba jsou vyšší postavy, nebojí se tvořit, ale současně se ani neváhají ušpinit v osobních soubojích. „Líbí se mi hra Juraje Slafkovského, možná proto, že v něm vidím sám sebe, když jsem byl mladý. Mám rád takové hráče, kteří jsou silní u mantinelu,“ řekla česká legenda.
Ano, Slafkovský svou bojovností poskytuje spoluhráčům už dlouho dobu výborný servis. Nyní k tomu přidává produktivitu a co je možná nejdůležitější, učí se zbytečně nerozptylovat.
Tak jako pro Jágrovu kariéru byly stěžejní pohárové boje 1991 a 92, může být pro Slafkovského stejně důležité tohle play off. I kdyby Montrealu nakonec došel dech, na rozdíl od Caroliny má za sebou dvě extrémně náročné série, mladý tým Habs vyjde z téhle zkušenosti výrazně silnější a mentálně odolnější.