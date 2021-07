Jak se to stane? V AHL vznikla „totožná“ loga! O kopii nešlo, hlásí čeští grafici

Když ty dvě práce postavíte vedle sebe, přepadne vás myšlenka, zda si farmy Vancouveru a Nashvillu nezakoupily služby stejného grafického studia, které bylo příliš líné na to, aby vytvářelo rozdílné koncepty. Postava bruslící v pravém směru a s holí v totožné ruce, to jsou pojící prvky obou log. Klub Abbotsford Canucks ukázal nový vizuál předevčírem, představitelé Milwaukee Admirals přispěchali s alternativním, třetím logem jen o několik desítek hodin později.

Mohlo by se na takové úrovni vůbec stát, aby jeden z grafiků tak říkajíc opisoval? Podle tří českých profesionálních designérů, které redakce NHL.cz oslovila, je to téměř vyloučené.

Pittsburghský tučňák jako předloha?

„Na první pohled je tam sice jasná podobnost, ale přikláním se spíše k situaci, že se oba tvůrci inspirovali na stejném místě, než že by logo Admirals kopírovalo Canucks,“ myslí si Petr Hýsek, majitel kreativní agentury Vibe. „Celý proces tvorby loga je běh na dlouhou trať. V obou případech se jedná o relativně základní zobrazení bruslícího člověka, které jsme mohli vídat na starých hokejových kartičkách, nicméně načasování zde je velmi nešťastné.“

Petr Jančárek, grafik společnosti WolfWay, jejíž hlavní náplní je tvorba loga a vizuální identity, se dokonce domnívá, že u obou týmů mohl inspiraci vyvolat Pittsburgh. „Pokud se grafik podíval na všechna hokejová loga a viděl, že tento postoj využívají pouze Penguins, tak ho logicky udělal zrcadlově a myslel si, že je to v pohodě. Jenže úplně stejně k tomu přistupoval i grafik druhého týmu,“ odkrývá možnou úvahu Jančárek. „Něco takového se prostě může stát. A nejdůležitější je pak posuzovat, jestli si lze jedno logo splést s tím druhým. Tady to podle mě nehrozí.“

Hýsek významný rozdíl spatřuje třeba už jen v použití loga. Zatímco Canucks budou primárně vystupovat pod karikaturou dřevorubce, Admirals své nové logo zamýšlejí jako alternativní, dokonce až třetí v pořadí. Jejich klasická značka zůstává, pouze chtěli kreativně vyjádřit návrat ke kořenům. Práce odkazuje na vizuál z 50. a 60. let minulého století.

Přerostlé děcko na bruslích

„Pokud jsou ovšem týmy ze stejné soutěže, podobnost log je velice nežádoucí,“ míní Andrzej Chlebik, který má dvacetiletou praxi v oboru. „Grafik může určitě něco změnit, pokud tedy ještě nejsou vyrobené dresy a jiné propagační materiály. A jestli na to zbývají nějaké finance. Osobně bych zrušil odtajnění a přepracoval koncept. Myslím, že by stačilo s logem trochu pohnout, změnit postavení nohou, držení hole.“

Jančárek s ním ale nesouhlasí. Logo Milwaukee by i za těchto okolností určitě zveřejnil, jelikož zásadní podobnost obou prací nevnímá. Základním úkolem tohoto typu grafické práce je odlišit se od konkurence, což se Admirals využitím retro stylu podařilo.

To ale neznamená, že by oba koncepty byly dokonalé. „Na první pohled se nabízí kritika Admirals za to, že s logem přišli až jako druzí. Nicméně já bych spíše nesouhlasil s logem Abbotsfordu, který jako farmářský tým bude na očích. Moc mi nezapadá do brandu týmu z Vancouveru,“ přidává svůj názor Hýsek. „Logo na mě působí příliš dětinsky, technicky možná až moc zjednodušeně. Pořádný dřevorubec vypadá jako přerostlé dítě? V roce 2021 bych čekal trochu jiný styl.“

Hýskovi připadá nešťastné, že se obě loga sešla ve dvou dnech. Jenže podle Jančárka je to prokazatelný znak toho, že v Milwaukee nevznikl žádný plagiát. Delší prodleva by naopak dávala prostor ke spekulacím.

