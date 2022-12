Jak si vede farmářský slepenec obrany Blue Jackets?

Musíme to slepit, značka hoří. Asi tak by se dala charakterizovat současná situace v obraně Jackets. Když máte dlouhodobě zraněné čtyři základní kameny obranného valu, tak asi jiný scénář ani nepřipadá v úvahu. Šanci tedy dostali hráči, kteří by za normálních okolností dres Modrokabátníků letos neoblékli.

Jako by té smůly neměl Columbus už letos dost. Je beznadějně poslední, fanoušci zuří a velká předsezónní slova zůstala jako obvykle někde za dveřmi. Navíc se kompletně rozložila obranná formace.

Samozřejmě, že zranění přichází, tak to prostě ve sportu je, ale aby se vám zranilo tolik hvězd na tak dlouho, to už je hodně velký pech. Po sezoně má Zach Werenski, což je asi největší ztráta. Chybí ale i Adam Boqvist, Nick Blankenburg nebo Jake Bean. Takže vlastně celé kvarteto.

Šanci tedy pochopitelně předčasně dostali hráči z farmy. Tým se paradoxně rozhodl nepovolat produktivního Davida Jiříčka, kterému dává pořádnou porci minut v AHL. Naopak v první obranné dvojici naskakuje již pětadvacetiletý Marcus Björk, pro nějž je to velký skok. Minulou sezónu totiž ještě brázdil stadiony ve švédské SHL a nyní hraje po boku Vladislava Gavrikova.

Šanci dostává i Švýcar Tim Berni a Kanaďan Jake Christiansen. Brad Larsen koncipuje formace tak, aby každý z těchto nováčků měl vedle sebe ostříleného mentora. Zatím to ale úplně nevychází podle představ.

Svou příležitost z této trojice nováčků chytil za pačesy ten nejstarší. Marcus Björk se alespoň do návratu některé z opor napevno zabydlel v prvním obranném páru. V čem je pro tým tak nepostradatelným?

V početních výhodách totiž zatím zastiňuje i Vladislava Gavrikova. Nasbíral v nich čtyři body a pravidelně pomáhá speciální formaci uspět. K tomu všemu má pouze dva mínusové body v tabulce pravdy, což je na bídu Columbusu velmi dobré číslo.

Tim Berni a Jake Christiansen si zatím užívají pobyt mezi elitou, ale jejich povolání přišlo díky okolnostem příliš brzy. Ještě na takový úkol nejsou a ani nemohou být plně připraveni. Adaptace je pochopitelně velmi náročná. Oba jsou v záporných číslech a jejich bodová produkce se téměř rovná nule. Druhý jmenovaný má na svém kontě jednu asistenci a tím to hasne.

Není už ale kde brát, a dokud se nevrátí alespoň jeden z marodů, bude třeba v tomto složení pokračovat. Jackets už nemají co ztratit a musí tuto sezonu především se ctí dohrát. Bude to ale pořádná fuška, jelikož improvizovaná defenziva pořádá velmi často den otevřených dveří.

Samozřejmě, že Jackets mají ještě k dispozici Samuela Kňažka a výše zmíněného Davida Jiříčka, kteří by mohli také pomoci v této krizi. Vedení je ovšem toho názoru, že jejich vývoji více prospěje pobyt na farmě, kde oba pravidelně bodují. Nechtějí růst obránců uspěchat, jelikož se to již mnoha celkům několikrát vymstilo.

V hlavním stanu Blue Jackets ale nepanuje spokojenost především s výkony stabilních obránců. Zklamáním je dozajista Erik Gudbranson, který obdržel královský kontrakt a měl pořádně přitvrdit hru. Zatím ale doslova a do písmene hoří směrem dozadu a jeho podepsání se zatím jeví jako pořádný krok vedle. Očekávání nenaplňuje ani reprezentant Andrew Peeke.

Abychom si celou situaci shrnuli. Bylo by asi bláhové si myslet, že obrana postavená z farmářů unese tak těžké břemeno a na samotných statistikách nikdo nepozná, jak moc rozsáhlá marodka je. Hráči mají prakticky nulové zkušenosti, byli hozeni do vody a musí plavat.

Už teď je Columbus ve své konferenci, co se týče inkasovaných branek, nejhorší a nezkušená defenziva si s pravidelnou přesností připíše nějaký ten výpadek.

Modrokabátníci potřebují tuto sezonu hrůzy prostě dohrát a doufat v lepší zítřky, které možná přinese draft. Teď každopádně nezbývá nic jiného, než doufat, že poslepovaný obranný val zvládne odolávat nájezdům soupeřů co nejdéle a množství inkasovaných branek nebude až tak markantní.

