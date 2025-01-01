Jak svět přichází o gólmany ze Síně slávy. Po Drydenovi odešli další velikáni

22. září 17:00Tomáš Zatloukal
Během jediného měsíce se na věčnost vydaly tři brankářské legendy. Skuteční mistři svého řemesla, jejichž jména najdete mezi těmi uvedenými do Hockey Hall of Fame. "Je to obrovská ztráta. Byli to výborní, špičkoví brankáři." Tak mluví o odchodech Kena Drydena, Eda Giocomina a Bernieho Parenta spoluhráč posledního uvedeného Joe Watson. Truchlí spousta osobností, oplakávají mimořádné gólmany, jejichž odkaz překračuje mantinely, případně měnil hokejové učebnice.
Krom zastavováním puků proslul Dryden jako spisovatel či politik.
Věnoval se také přednášení, komentování či právničině. Skutečný maskovaný renesanční člověk (Více čtěte zde: Brankářský fenomén, spisovatel, ministr, právník i učitel. Ken Dryden podlehl v 78 letech rakovině | NHL.CZ).
Ve věku 78 let zemřel šestinásobný vítěz Stanley Cupu a majitel pěti Vezinových trofejí po boji s rakovinou. Pro fanoušky machrů s lapačkou to byl jen začátek chmurných událostí.
Brzy poté odešel také Giacomin, v šedesátých a sedmdesátých letech miláček tribun v Madison Square Garden.
Známá je historka o tom, jak dorazil už jako soupeř (v dresu detroitských Red Wings) a poté, co byl překonán, ozvalo se mohutné bučení. Diváci dávali za vyučenou střelci z domácího týmu Rangers! Bláznivé.. Také bylo opakovaně slyšet ohlušující "Ed-die! Ed-die!" na Giacominovu podporu.
Giacomin byl opakovaně lídrem NHL v počtu nul, jednou skončil druhý v hlasování o Hart Trophy, v roce 1971 získal Vezinu. Dříve než to bylo běžné, opouštěl brankoviště a rozehrával. V tom předběhl dobu.
Odešel přirozenou smrtí v 86 letech.
Parent, který zemřel o víkendu ve spánku ve věku 80 let, se kdysi postaral o jednu z nejpamátnějších gólmanských sezon v dějinách NHL. Získal naráz Stanley Cup, Vezinu i Conn Smythe Trophy.
Jen aby si to hned v následujícím ročníku v kleci Letců z Philadelphie zopakoval! "Jen Pán toho zachrání více než Bernie," zněl populární slogan té doby o jeho nadpozemských výkonech mezi třemi tyčemi.
Po kariéře se věnoval řečnictví a motivátorství, jak sám vyzdvihoval na sociální síti X. Dlouhodobě ho sužovaly ukrutné bolesti zad, přesto mu zůstával elán. Angažoval se v dobročinnosti, uměl se rozdat. Velmi inspirativní člověk.
I proto kanou po tvářích hokejové veřejnosti slzy.
