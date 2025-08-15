Jak to vypadá s Palátem? Devils by se údajně nebránili trejdu českého útočníka

16. srpna 1:00Adam Čuba
Útočník Ondřej Palát je českou stálicí v kanadsko-americké NHL. Čtyřiatřicetiletý hokejista z Frýdku-Místku odvádí třetím rokem spolehlivé výkony v New Jersey, Devils každopádně i tak musejí přemýšlet nad jeho výměnou.
Palát už je za vrcholem své kariéry. Kariéry, která je nadmíru úspěšná, konec konců hovoříme o hráči, který s Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, pyšní se titulem mistra světa a zahrál si na olympijských hrách (druhá účast pod pěti kruhy jej čeká na začátku roku 2026). Ačkoli důrazný útočník v NHL může odkroutit ještě několik dobrých sezon, jeho současný zaměstnavatel – New Jersey Devils – není v úplně záviděníhodné situaci, není tedy s podivem, že vedení Ďáblů by se nebránilo Palátově výměně.
Ono konec konců 6 milionů ročně (smlouva platí ještě na dva roky) není úplně málo, kór za hráče, jehož výkonnost a čísla jsou postupně klesající. Jersey navíc stále nepodepsalo hvězdného mladíka Lukea Hughese, který si pravděpodobně řekne o hodně peněz. A prostor pod platovým stropem by se hodil, Ďáblové momentálně mohou operovat jen s nějakými 12 volnými miliony.
Trochu potíž je v tom, že Palát má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, respektive on sám musí vedení poskytnout 10 týmů, kam by výměnu akceptoval. A v tomto případě platí, že pokud sám hráč nebude chtít, zkrátka na seznam napíše kluby, u kterých je velmi nepravděpodobné, že by o něj vůbec usilovaly a je po problému...
Web Pucks and Pitchforks každopádně před časem vytipoval tři týmy, které by Palátovi mohly dávat smysl. Jedním z nich je Anaheim, který má hromadu volných prostředků (kolem 38 milionů dolarů) a mladému týmu by se mentor v podobě dvojnásobného vítěze Stanley Cupu mohl hodit.
Druhým – a z českého pohledu velmi zajímavým – tipem je Boston Bruins. Tady se samozřejmě nabízí silné české propojení, Paláta by mohla lákat spolupráce s parťáky ze zlaté Prahy. S Pastrňákem a Zachou dokonce na úspěšném šampionátu hráli v jedné formaci.
Třetím do party je Detroit. GM Red Wings je Steve Yzerman, borec, který Paláta kdysi draftoval v sedmém kole (což je dodnes Yzermanovým majstrštykem). I tohle spojení by smysl dávalo.
Situace je každopádně zamotaná, podle Fox Sport zase vedení Devils jednalo s Anaheimem, San Jose a Chicagem.
Palát nicméně není jediným hráčem, kterého by generální manažer Tom Fitzgerald rád vyměnil. Dalším takovým by měl být obránce Dougie Hamilton, který bere (a ještě tři roky brát bude) dokonce devět milionů dolarů.
Absolutní prioritou přitom stále zůstává domluvit se s nejmladším z bratrů Hughesů – Lukem. Ten je podle slov GM Fitzgeralda připraven v New Jersey zůstat, ostatně jako starší brácha Jack. Podepsáno ale stále není. Palátova výměna by ke zdárnému cíli dopomohla, ať už k ní dojde hned, nebo třeba na konci následující sezony...
