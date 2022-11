Jak to vypadá s projektem Stevea Yzermana?

Všichni fanoušci Detroitu i Tampy Bay to mají jistě ještě v živé paměti. Legendární generální manažer definitivně opustil dlouho stavěný kolos na slunné Floridě, který po jeho odchodu začal prosperovat proto, aby zachránil své milované Red Wings, kteří hlasitě volali po návratu svého spasitele. Nutno podotknout, že u Blesků už zastával jen roli poradce. Ve městě motorů se dal ale rychle opět do práce.

O tu po bývalém generálním manažerovi Kenu Hollandovi opravdu neměl nouzi. Dostal do ruky vysokými kontrakty zdecimovaný tým a bylo již dopředu jasné, že půjde o běh na dlouhou trať. Ani toho se však bývalá útočná hvězda Rudých křídel nezalekla a začala postupně kompletovat skládačku. Pojďme se na kroky kouzelníka Yzermana podívat podrobněji.

Začněme kouzly na draftu. Hned při první loterii talentů na sebe tento uznávaný manažer strhl pozornost odborníků a médií. Co se stalo? Rudá křídla volila z celkově šesté pozice a halou zaznělo jméno Němce Moritze Seidera. Tento obránce byl však podle odborníků tipován nejlépe na druhou desítku. Kdo draft sledoval, tak mu jistě neunikl nevěřícný výraz mladého obránce, který sám své jméno takto brzy neočekával. A výsledek? Ve své první sezoně mezi smetánkou odehrál všech 82 klání, z nichž získal 50 bodů. Ano hádáte správně, cena pro nejlepšího nováčka jej neminula.

O rok později celek z Original Six ukázal v prvním kole na útočníka Lucase Raymonda. Ten v premiérovém ročníku za Detroit nasbíral skvělých 57 bodů v 82 zápasech. Jen pro přehlednost jednička tohoto draftu Alexis Lafeniére nastřádal stejný počet za 149 duelů v NHL. Ne nadarmo tedy tento severský šikula hraje v první útočné trojici.

Detroitu se rýsují i Simon Edvinsson nebo třeba Marco Kasper, ale tito mladíčci mají ještě čas a teprve se ukáže správnost výběru. Zatím ale Yzermanova draftová politika funguje na výbornou.

Steve ale nespoléhá jen na líheň talentů. Snaží se rafinovanými trejdy a aktivitou na přestupovém trhu co nejrychleji dokončit proměnu Red Wings. Blackhawks například překvapivě nenabídli smlouvu chráněnému volnému hráči Piusi Suterovi, který tak zakotvil ve městě motorů a nyní naskakuje po boku Dylana Larkina v první formaci. A to prosím Chicago neobdrželo absolutně žádnou protihodnotu. Blackhawks totiž nechtěli vysázet na stůl peníze, které Suterovi zaručovala kvalifikační smlouva. Tak jej podepsal Detroit. Slušné, ne?

Když už jsme u Blackhawks, měli bychom zmínit i Dominika Kubalíka. Toho Yzerman také získal bez jakékoliv kompenzace, kterou by musel obětovat. Český šikula má více než bod na zápas a táhne svůj tým. To by teda byly dva základní kameny sestavy prakticky za nic.

Co se týče výměn, tak zde kanadský stratég získal celý brankářský tandem. Carolina se překvapivě zbavila Alexe Nedeljkovice, který ale zatím nenašel úchvatnou formu ze sezony 2020/2021, kdy byl hvězdou Hurricanes. V době výměny však platil za velký talent, a i tak stál tým z města motorů pouze třetí kolo draftu a veterána Jonathana Berniera.

Ze St. Louis pak přišel jeho kolega Ville Husso, který zatím předvádí velmi spolehlivé výkony a ukazuje se jako velmi výhodná investice. Yzerman za něj obětoval třiasedmdesátou pozici na výběru talentů v roce 2022.

Zajímavé bude ještě vyjednávání s Dylanem Larkinem. Ten je tváří klubu a dává najevo, že by zde rád strávil celou svoji kariéru, ale jak jistě tušíte, problémem jsou peníze. Kapitán Rudých křídel bude chtít jistě dostat štědře zaplaceno a Steve je znám tím, že vysokým smlouvám není nakloněn a platí za skvělého vyjednavače. Zatím má ale tradiční klub NHL stále čas.

A jak vypadá letošní vstup do sezony? Zatím takzvaně střídavě oblačno. Tým ale hraje velmi dobře kombinačně, což bylo například vidět při zápase s New York Rangers v Madison Square Garden. Jezdci sice vedli 2:0, ale herně výsledek moc neodpovídal. Red Wings předváděli takové kombinace, že Halák nevěděl, kde mu hlava stojí a často byl rád, že jej při koncovce kotouč trefil. Nicméně Detroit pak vše zvrátil a v prodloužení vyhrál. A touto formou se až na občasné výpadky také tým prezentuje. Výborné výkony však kazí vysoké prohry, které přišly například s Devils, Buffalem nebo Bostonem.

I tak ale hraje tým pod taktovkou Dereka Lalonda velmi dobře a zatím si drží velmi slušné místo v Atlantické divizi a je v závěsu za perfektním Bostonem. Všechno jde tedy přesně podle Yzermanova plánu, ne-li rychleji. Porovnat můžeme například s Blue Jackets, kteří by měli být na podobné úrovni, ale je tomu přesně naopak. Tento tým ale vypadá už s takto mladými hráči velice nadějně a zdá se jen otázkou několika sezon, než se zařadí k aspirantům na Stanley Cup.

