Jak to vypadá se stárnoucími Capitals? Tým trápí velká marodka

Od sezony 2017/2018, kdy Alexandr Ovečkin zvedl nad hlavu stříbrný grál, již uplynuly čtyři roky. Zub času se samozřejmě podepsal i na bodově nepolevujícím kapitánovi, ale hlavně na celé jeho družině. S přibývajícím věkem už to navíc není, co to bývalo a tělo je náchylnější ke zraněním. Jak to tedy v současné době vypadá s celkem z hlavního města Spojených států amerických?

Vrásky se na tváři realizačního týmu kupily již před vypuknutím celého ročníku. Už v té době totiž bylo jasné, že začátek nestihnou Nicklas Bäckström, Tom Wilson a Carl Hagelin. Na marodku navíc po devíti zápasech přibyl i T. J. Oshie. To už je slušný seznam. Když navíc vezmete v potaz, že vám stárne jádro mužstva a je na čase vykřesat poslední dobré sezony než přijde nepříjemný proces přestavby, tak je situace ještě o to více závažnější.

Zdravotní problémy Nicklase Bäckströma už se navíc táhnou od června, kdy švédská legenda podstoupila operaci kyčle. Nebyl to navíc první problém s touto částí těla. Hokej si prostě vybral svou daň. Vedení neuvedlo jeho předpokládaný návrat a fanoušci se museli spokojit s prohlášením, že půjde o dlouhý proces rekonvalescence. Bylo tedy jasné, že je to vážné.

Tom Wilson stále doléčuje zranění z května, kdy přišel k úhoně přední zkřížený vaz v levém koleni. Návrat na led po proběhlé operaci? Horizont 6 až 8 měsíců. To také neznělo moc optimisticky. Se zdravím bojuje i Carl Hagelin, který má potíže se zrakem. Čtyřlístek smůly uzavírá T. J. Oshie. Ten utrpěl 30. října zranění v dolní části těla v zápase s Predátory.

No a jak to vypadá nyní? Kapitán Alexandr Ovečkin bojuje s tím, co zbylo z jeho hvězdné družiny, o udržení kontaktu alespoň s divokou kartou, i když zatím to moc nadějně nevypadá. Ruský bohatýr sice opět láme rekordy, ale týmový úspěch pokulhává.

Mužstvo si totiž na absenci svých tahounů nemůže zvyknout a trenér Peter Laviolette marně hledá nového lídra, který by po veteránech žezlo převzal. Krize se podepsala na celém kádru velmi výrazně a i sám ruský snajpr je pod statistikou bodu na zápas. Krok se snaží udržet Dylan Strome a jistota v podobě kreativního mistra přihrávky Jevgenije Kuzněcova. To je z útoku opravdu vše. Sázka na Sonnyho Milana se zatím v porovnání s jeho platem a bídnými výkony Washingtonu vyplácí, ale je to hodně slabá náplast na tak velkou ránu.

Samozřejmě, že se situaci snaží zachránit například stálice v obranných řadách v podobě pravidelně bodujícího Johna Carlsona. Jedná se ale o malé světýlko na konci zatemnělého tunelu. Washington v Metropolitní divizi stále usiluje o divokou kartu, ale konkurence je obrovská a týmy z New Yorku se začínají vzdalovat.

Vedení z americké metropole navíc ani nemá šťastnou ruku na draftech, aby mělo kam sáhnout k zaplnění mezer. Buď totiž v prvním kole vůbec nevolilo, kvůli tomu, že pro posílení celku obětovalo budoucnost, či se vybraný drahokam nevybrousil do parametrů vhodných pro NHL.

Někteří hráči do kádru nakoukli, a dokonce nemálo zápasů odehráli, ale hledaný lídr zatím stále na obzoru není. Asi vám nic neříkají jména jako Lucas Johansen nebo Alexander Alexejev. Jsou to právě výběry Washingtonu v prvním kole mezi lety 2016 až 2018. U hokejistů draftovaných v následujících letech se samozřejmě čeká, jestli dozrají v tolik chtěné tahouny týmu a nelze nyní vyřknout verdikt, jestli se sázka na vybranou kartu povedla.

Jak si tedy Capitals poradí s lepením sestavy, které nebere konce a podaří se jim ještě jeden útok na play-off? Zatím se potýkají se sérií čtyř porážek v řadě. V nich navíc průměrně inkasovali 5 branek.

