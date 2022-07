Jak to vypadá se Zachou? Zůstane hráčem Devils?

Ve středu se v kanadsko-americké NHL spouští trh s volnými hráči, kde nalezneme mnoho hvězd světového formátu. Zapomínat se nesmí ani na česká jména. Mimo Dominika Kubalíka, Martina Nečase či Libora Hájka zůstává bez smlouvy i Pavel Zacha, a to i přes fakt, že většinu ročníku se pohyboval na rozmezí první a druhé lajny. Jak to tedy doopravdy je?

Odchovanec libereckého hokeje měl do nejslavnější ligy poměrně hodně hořký nástup. V roce 2015 byl draftován šestý v pořadí, a proto si od něj klub zřejmě sliboval příliš. A když už do sestavy zapadl, nijak více se do historie nezapsal. Ve své nejlepší sezóně ze čtyř vstřelil jen třináct branek, což asi úplně neodpovídalo jeho předpokladům. Následně se dokonce představil v dresu Binghamtonu, když si pár zápasů zkusil i na farmě.

Někdo by možná čekal velký zvrat, ovšem ten stále nepřišel. Sice se více zapisoval do statistik, i tak to bylo málo. Důležité především bylo, že stále dostával důvěru. Letos nastupoval po boku Švýcara Nica Hischiera nebo Švéda Jespera Bretta. V kanadském bodování skončil s šestatřiceti kanadskými body za patnáct branek a jednadvacet nahrávek. To mu alespoň pomohlo k nějakému zlepšení, avšak pouze prozatím. New Jersey o něj velký zájem nejeví, a tak je ve hře přesun jinam.

Dle zákulisních informací se o pětadvacetiletého univerzála zajímá hned pět organizací. Otázkou jen zůstává, kolik mu budou schopny nabídnout. Doposud bral v průměru 2,25 milionu dolarů za rok. Takový Jason Robertson z Dallasu Stars, který předváděl mnohem lepší výkony, si přišel jen na 800 tisíc dolarů.

Rodák z Brna si ještě bude muset počkat pár dní. Reálnost jeho setrvání v New Jersey je minimální, ale stát se může cokoliv. Inu, necháme se překvapit.

