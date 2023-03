Jak vypadá Meierova budoucnost? Chceme ho tady, hlásí Devils

Když před pár dny New Jersey rozluštilo rébus, kam zamíří Timo Meier, okamžitě se začaly objevovat spekulace o tom, jestli jde jen o výpomoc, nebo o dlouhodobou koncepci. Primárně to bude záležet pochopitelně na hráči, nicméně Devils doufají v delší spolupráci.

Švýcarský kanonýr za sebou má dva zápasy, trefil se hned v tom prvním. To však zatím není podstatné, důležité bude až play off.

„Timo je urostlý, je to rozený střelec, skoro mu nejde odebrat puk, navíc je poctivý do obrany. Jednoduše řečeno, skvělé zapadá do našich prvních dvou útoků,“ vyjmenovával přednosti nové posily Tom Fitzgerald, generální manažer Devils.

Tímto krokem Devils ukázali, že jsou odhodlaní uspět již letos. Už tak kvalitní tým doplnili o výborného hráče. Ovšem, nic jiného jim ani nezbývalo, jelikož Východní konference je nabitá jako jindy před tím.

„Jo, bude to sranda,“ usmál se Fitzgerald. „Timo byl ale na našem radaru pořádně dlouho, jeho příchod nebyla žádná reakce na jiné týmy. Já osobně se starám jen o nás.“

Pro Fitzgeralda tím vlastně práce v této sezoně končí. Tým vhodně doplnil, ulovil největší rybu na trhu a teď je na hráčích a trenérech, aby se pořádně zpotili. On to má po trejdu se San Jose za sebou.

„Byl to pořádně dlouhý proces,“ říká už teď s úlevou. „Nebyli si jistí, jestli ho vymění, pak že možná ano. Nakonec se ozvali zpátky, že se asi bude stěhovat. Dlouho trvalo, než se vůbec vyjádřili, co budou chtít na oplátku. Až po nějaké době to začalo mít konkrétní rysy. Jak jsme se blíží k uzávěrce, byl jsem si jistý, že máme dohodu na stole.“

Timo Meier bude po sezoně chráněným volným hráčem. Dá se předpokládat, že se obě strany domluví i na další spolupráci, i když to bude pořádně drahé.

„Doufáme, že se nám podaří udržet ho dlouhodobě,“ dodal Fitzgerald.

