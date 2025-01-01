Jaká bude Balinskisova budoucnost na Floridě? Lotyše čeká těžký boj o místo v sestavě šampionů

24. srpna 16:00Adam Čuba
Na Uvise Janise Balinskise si (nejen) z jeho českého angažmá v Litvínově a Liberci dozajista pamatujete. Lotyšský zadák žije v posledních dvou letech svůj hokejový sen, na Floridě došel tak daleko, že si sáhl na slavný Stanley Cup, ke kterému sám pomohl jednaosmdesáti starty v uplynulé sezoně NHL, včetně pěti v play off. Teď už se ale pomalu blíží nová sezona a zdá se, že Balinskis své místo v nově tvořící se sestavě nemá. Minimálně jej nemá jisté.
Situace se dosti ztížila v okamžiku, kdy se Panthers rozhodli angažovat veterána Jeffa Petryho, devětadvacetiletý Lotyš se v předpokladech rázem ocitl mimo hrající šestku. Rodák z malého lotyšského přístavního městečka Ventspils každopádně má v rukávu ještě pár trumfů, které by jej v sestavě úřadujících šampionů mohly udržet.
Tím prvním je spolehlivost. Balinskis byl schopen už v sezoně 2023/2024 operativně naskočit do rozjetého vlaku (26 zápasů, 1+2), situace se opakovala letos v play off, kdy už bronzový medailista z Mistrovství světa 2022 nebyl součástí základní sestavy – stalo se tak po příchodu Setha Jonese a návratu téměř dva měsíce absentujícího Aarona Ekblada. V bojích o Stanley Cup naskočil lotyšský bek nakonec pětkrát, a dokonce jednou skóroval.
Pokud bude Balinskis chtít na Floridě zůstat, přehrát by nejspíš musel jednoho z dvojice Dmitrij Kulikov – Jeff Petry, což rozhodně není nemožný úkol. Každopádně právě nákup sedmatřicetiletého Petryho (na rok za 775 000 dolarů) ukázal jistou nedůvěru trenérského týmu Floridy k Balinskisovi a jeho schopnosti hrát NHL stabilně v šesti becích.
Zároveň ale Balinskis klub nestojí moc peněz, konkrétně zahajuje poslední rok smlouvy v hodnotě 850 000 dolarů. A kdyby vedení šampionů řešilo prostor pod platovým stropem, mohl by být Balinskis lepší volbou než třeba pětatřicetiletý Kulikov, který bere o téměř milion víc...
Ačkoli momentálně je možná někdejší obránce Litvínova nebo Liberce (kde svého času vyhrál i cenu pro nejlepšího beka české extraligy) na pozici pomyslného sedmého nehrajícího obránce, stále zažívá nejlepší období své kariéry. V NHL dal za dva roky šest gólů, loni se blýskl dokonce solidním příspěvkem devatenácti bodů (5+14) a navíc jej lotyšský národní tým zahrnul do své „Olympic Six,“ už jistě jej tak čeká druhá účast pod pěti kruhy.
