Jakápak dvojka! Brossoit ovládnul brankoviště a mstí se Jets

Jonathan Quick měl být esem v rukávu pro play off. Zatím ale nemá nárok. Brankovišti Golden Knights vládne uzdravený Laurent Brossoit. Ten zažívá pikantní chvíle, jelikož ve Winnipegu, proti kterému v prvním kole stojí, strávil kus kariéry.

Z vyprodaného hlediště se ozývalo ohlušující skandování, které se mu vysmívalo. „Jsi jen dvojka,“ křičeli fanoušci Jets na svého bývalého brankáře.

„Jasně, slyšel jsem je,“ řekl s úsměvem. „Upřímně řečeno, jen mě to pohání. Když tolik lidí skanduje vaše jméno, ať už pozitivně, nebo negativně, nakopne vás to.“

Bouřlivý dav Brossoitovi opakovaně připomínal jeho působení ve Winnipegu, kde kryl záda Connorovi Hellebuyckovi, ale byl to Brossoit, kdo se smál jako poslední.

V pondělním zápase pochytal 24 střel a získal už třetí vítězství v sérii. „Dneska vypadal jako jednička,“ usmíval se v šatně obránce Vegas Alex Pietrangelo.

„Laurent pro nás odvádí dobrou práci, a to celou dobu,“ řekl trenér Bruce Cassidy. „Obecně jsme mu dnes dost pomohli, ale když už něco prošlo, tak tam byl a zachránil nás.“

Brossoit začal pondělní zápas pohotovým zákrokem proti Scheifelemu a zakončil ho tím, že zastavil posledních sedm střel Winnipegu. Když se tak stalo, aréna, která celou dobu řvala, hrobově ztichla.

„Je to skvělý pocit,“ ulevil si Brossoit. „Byl to velký zápas, bylo to jako na houpačce. Zvládli jsme ho dobře. Všichni dnes hráli dobře. Všechny čtyři lajny se činily.“

Pro Brossoita je to vlastně velké zadostiučinění. Ve Winnipegu se nikdy přes Connora Helleybucka nedokázal procpat, v Las Vegas mu také dlouho pšenka nekvetla. A už vůbec ne v této sezoně, kdy ho trápilo zdraví a poprvé se v brance objevil až ke konci února. To ale stihnul jen tři zápasy, pak přišly na měsíc další zdravotní lapálie. Teď si ale vše vynahrazuje.

„Dává do toho hodně práce, asi víc než kdokoli jiný, koho jsem kdy viděl,“ smekl před ním spoluhráč Brett Howden. „Ten chlap dělá všechno. V posilovně je v podstatě nonstop. Vždycky se stará o to, aby se cítil dobře, zvlášť poté, co se na začátku roku potýkal s několika zraněními. Mám za něj velkou radost.“

