Jake Sanderson už je fit a zabojuje o premiéru v NHL

Americký rychlík už měl prožít svůj debut v nejvyšší severoamerické soutěži v loňské sezoně, ale kariérní milník mu překazilo zranění ruky. Zdravotně už se zdá být vše v pořádku a nyní by mu měl stát v cestě za premiérou v dresu Senators už pouze přípravný kemp.

Jake Sanderson je jedním z nejblyštivějších talentů Ottawy, Senátoři si jej vybrali na draftu 2020 jako pátého v pořadí. Šikovný obránce však po výběru zrál dvě sezony v univerzitní NCAA, kde se mu poměrně dařilo.

Poslední ročník byl však pro Sandersona obtížným. Za univerzitní tým odehrál pouhých 23 utkání, jelikož si během výletu na olympiádu poranil ruku a nevyhnul se operaci. Do sezony už znovu nenaskočil a další rána přišla během přípravy na následující ročník. Během cvičení v posilovně si zranění obnovil a musel znovu na operační sál, zmeškal tak tréninkový kemp po letošním draftu.

„Už je to nějaká doba, co jsem byl naposledy na ledě, takže se jsem se nemohl dočkat. Před zápasem jsem byl trošku nervózní, ale nakonec bylo vše v pořádku. Ruka už je několik týdnů 100%, jen jsem se musel správně rozcvičit a byl jsem připraven jít na věc,“ komentoval zpětně situaci před prvním zápasem po více než šesti měsících. Představil se na turnaji prospektů, který letos hostilo Buffalo.

Zranění na něm není již vůbec znát a během nováčkovského turnaje oslnil svým umem a rychlým bruslením. Chválil ho i parťák Shane Pinto: „Ani se nesnaží bruslit, on na ledě přímo létá. Bude to elitní obránce. Je velmi dobrý, na svůj věk velmi vyspělý a když přijde na ledě souboj, dokáže se o sebe postarat sám. Myslím, že ještě všichni uvidíme, jaký hráč doopravdy je.“

A veliké věci mu prorokuje i trenér farmářského týmu, který mladého Američana s radostí sleduje. „Z lavičky poznáte kluka, který má veliké hokejové IQ. Vidí, jak se hra vyvíjí, jak naložit s pukem a podobně. To je pravděpodobně jeho největší přednost. Jake je speciální hráč, organizace musí být nadšená, že má někoho, kdo je tak talentovaný jako on,“ promluvil Troy Mann.

Amerického reprezentanta nyní čeká tréninkový kemp do hlavního týmu. Začít by měl ve druhém páru po boku jednoho ze zkušenějších mazáků Hamonicem nebo Holdenem. Pokud vše půjde, jak má, tak se konečně dočká vytoužené premiéry v NHL, ta by mohla přijít už za necelý měsíc proti Buffalu.

Share on Google+