Jako bratři. Hedman se Stamkosem pádí za třetím Stanley Cupem

Není pochyb o tom, že tihle dva budou mít jednou pod stropem Amalie Areny, domovského stánku Blesků, vyvěšené dresy. Victor Hedman a Steven Stamkos jsou nejen klíčoví hráči, ale hlavně skvělí kamarádi. S trochou nadsázky se přirovnávají ke starému manželství.

To oni stojí za všemi úspěchy Lightning. Kapitán Stamkos, jednička draftu 2008, hvězda Hedman, dvojka o rok později. Oba jsou na špičce všemožných klubových statistik, oba jsou tvářemi současného hokejového monstra.

„Jsme jako bratři,“ řekl švédský bek. „Je výjimečné sdílet s ním všechny ty momenty. Bylo to nahoru dolů, teď jsme naštěstí měli dost úspěchů.“

Vzájemně se také posouvají dopředu. Když září jeden, chce i druhý. Důkazem budiž vyrovnané statistiky z posledních play off. Loni měli oba 18 bodů v 23 zápasech, letos je to 15 bodů v 18 utkáních. Jako vejce vejci. „Jsou nejlepší kámoši, ale také jsou hodně soutěživí,“ potvrzuje Chris Stamkos, tatínek útočníka Lightning.

O jejich velkém vztahu leccos vypovídá i rok 2016. Tedy rok, kdy byl Stamkos naháněn všemi týmy ligy. Končila mu totiž smlouva a každý ho chtěl. Nejvíce Toronto, kterému dokonce v mládí fandil. Zvítězila však loajalita k organizaci.

V momentě, kdy si s Lightning plácl na prodloužení kontraktu, okamžitě psal Hedmanovi. Tomu totiž smlouva končila také. A jak to dopadlo, víte. Nakonec podepsal i Švéd, oba chtěli bok po boku bojovat o vytoužený grál.

„Podepsali jsme asi dvanáct hodin od sebe,“ vzpomíná Hedman. „Když mi napsal, že zůstává, ulevilo se mi a řekl jsem si, že můžu taky prodloužit.“

Jeden červnový den možná změnil osud celé organizace. Kdyby nezůstal jeden, asi by nezůstal ani druhý. Nebyly by ani Stanley Cupy, ani věčná sláva.

„Kdo ví, jak by to bylo,“ přemítal Stamkos. „Naštěstí se to rozhodnutí bohatě vyplatilo nám oběma. Jsme rádi, že v tom jsme spolu. Nekončíme!“

