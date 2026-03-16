Jako by to byl můj poslední zápas! Dobeš v bitvě generací přechytal Vasilevského

4. května 10:00David Zlomek
Scéna v kabině Montrealu Canadiens po postupu do druhého kola play-off ilustrovala, kdo je momentálně miláčkem nejsledovanější hokejové adresy na světě. Než se Jakub Dobeš stačil po životním výkonu v sedmém zápase proti Tampě nadechnout, přistála mu na obličeji pořádná dávka holicí pěny. „Máme skvělou partu, ty kluky prostě miluju,“ smál se čtyřiadvacetiletý český gólman a slíbil odvetu na tréninku.
Pravdou však je, že bez Dobeše by Canadiens v pondělí žádný trénink nečekal. To, co český nováček předvedl v rozhodujícím duelu na ledě Lightning, hraničilo s hokejovými zázraky. Montreal totiž v zápase, který vyhrál 2:1, předvedl pasáž, kdy celých 26 minut a 55 sekund nevystřelil na branku. Celou druhou třetinu Dobeš jen sledoval, jak se jeho spoluhráči marně brání drtivému tlaku Tampy. Přesto neinkasoval. „Dobeš je jedním z hokejových bohů,“ prohlásil po zápase útočník Phillip Danault a trenér Martin St. Louis k tomu jen suše dodal, že Dobeš ten zápas prostě „ukradl“.
Příběh Jakuba Dobeše je letos jako z hollywoodského filmu. Ještě na začátku listopadu se po laciném gólu proti New Jersey psychicky hroutil a veřejně pochyboval, zda má v NHL vůbec budoucnost. O pár měsíců později stojí hrdě jako vítěz série proti Andreji Vasilevskému, svému dětskému idolu a jednomu z nejlepších gólmanů historie.
„Nemohl jsem tomu uvěřit. Byl jsem strašně nervózní, když jsem mu měl podat ruku,“ přiznal Dobeš v pozápasovém rozhovoru. „Snil jsem o tomhle momentu odjakživa, ale porazit ho v sérii na sedm zápasů? Jsem na sebe fakt hrdý, ale musím zůstat pokorný.“
Statistiky přitom mluví jasně, nováček v dresu Montrealu Rusa regulérně přechytal. Jakub Dobeš: 2,03 průměr, 92,3 % úspěšnost zákroků. Andrej Vasilevskij: 2,18 průměr, 89,7 % úspěšnost zákroků.
Klíč k Dobešově úspěchu leží v jeho hlavě. Zatímco někteří mu vyčítají, že je až příliš emotivní, on to vnímá jako svou největší zbraň. „Každý zápas, který hraju, beru jako sedmý, jako by mohl být můj poslední,“ vysvětloval po postupu. Tahle mentalita „všechno, nebo nic“ mu umožnila zastavit 181 ze 196 střel, kterým v sérii čelil. „Je to prostě hráč. Dře každý den i mimo led a jeho rutina před zápasem je neuvěřitelná. Budeme ho v téhle formě potřebovat i dál,“ smeknul kapitán Nick Suzuki.
Montreal se teď může těšit na bitvu s Buffalem, což bude souboj dvou týmů, které v prvním kole vyřadily favority. Dobeš však ví, že oslavy s holicí pěnou musí rychle skončit. „Uvnitř jsem hrozně šťastný, ale musíme se zresetovat. Buffalo je těžký soupeř a my musíme předvést minimálně to samé,“ uzavřel český hrdina.