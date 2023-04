Jako den a noc. Toronto oplatilo Tampě ostudnou sedmičku

Po prvním utkání proti Tampě Bay fanoušci Maple Leafs jen smutně kroutili hlavami. To jako letos zase nic? V druhém zápase jim však jejich miláčci dali pádnou odpověď – nic není ztraceno! Oba týmy si vyměnily role a na straně utrápeného týmu se objevili Lightning.

„Byla to skvělá odpověď, lepší začátek zápasu jsme si nemohli přát,“ byl spokojený trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Získat přesilovku hned na začátek a proměnit ji, to přesně jsme potřebovali,“ připomněl raketový start, jelikož gól padl hned po 47 sekundách hry.

To rozhodně. Nervózní byli rozhodně hráči i fanoušci. Před týmem totiž stála velká očekávání, která se však po sedmigólovém přídělu v prvním zápase rozplynula.

„Potřebovali jsme dnes odpovědět ve velkém stylu,“ věděl dobře Keefe. „V prvním zápase jsme to pořádně schytali, takže jsme dnes potřebovali mít dobrý zápas. Naštěstí se to podařilo. Venku ale budeme muset hrát ještě lépe než dnes.“

Vidět byl hlavně kapitán John Tavares, který svůj tým táhnul dopředu a vstřelil dokonce hattrick. „Kdykoli se vám podaří hattrick, je to paráda. Obzvlášť v play off,“ mnul si ruce Tavares.

Dařilo se ale i jiným. Mitch Marner vstřelil dvě branky, spolehlivý zápas odchytal gólman Ilja Samsonov. A obránce Morgan Rielly zapsal čtyři asistence, čímž dorovnal rekord organizace v play off. „Chtěli jsme se odrazit a mít dobrý start a pořádně zareagovat. Po prvním zápase jsme se cítili opravdu špatně,“ řekl Rielly.

Nyní se cítí špatně v kabině Blesků. První zápas sice borci z Floridy zvládli, ten druhý ale vůbec ne. Mnozí fanoušci namítali, že citelně chyběl Erik Černák či Victor Hedman, trenér Jon Cooper o tom ale nechtěl ani slyšet.

„S tím, že Hedman byl mimo hru, to nemá nic společného,“ řekl Cooper. „Už jsme vyhráli zápasy i bez Hedmana. Mohl bych tady sedět a projít 100 let stará klišé, mám si nějaké vybrat? Hráli jsme dostatečně tvrdě, abychom vyhráli? Asi ne… Nebylo to proto, že jeden hráč byl mimo hru, to by byla jen ubohá a velmi špatná výmluva.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+