Jako Kurri! Aho jde ve šlépějích legendy

Srovnávat kohokoliv s finskou legendou Jarim Kurrim je téměř nemožné. Pětinásobný vítěz Stanley Cupu je označován jako nejlepší finský hokejista všech dob. Pokud bychom ale chtěli alespoň trochu přirovnat jeho kariéru s tou Sebastianem Aha, našli bychom několik podobností.

Je pochopitelné, že na sedmnáct let dlouhou kariéru Kurriho by většina hokejistů potřebovala několik kariér. Pět Stanley Cupů a uvedení do Síně slávy jako první Fin, to mluví samo za sebe.

Stejně jako Kurri, jenž v NHL vstřelil dohromady 707 branek (601 v základní části, 106 v play off), i Aho je vynikající střelec.

Ve všech svých sezonách zatím Aho vstřelil alespoň čtyřiadvacet gólů. Letos je zatím na dvaadvaceti, dá se tak očekávat, že svou laťku hravě překoná.

„Co ho odděluje od ostatních, to je jeho soutěživost,“ říká o svém svěřenci trenér Hurricanes Rob Brind'Amour. „Prohry nesnáší víc, než miluje výhry. Když prohrajeme, požírá ho to zaživa. Tuhle vlastnost vždycky měli ti nejlepší.“

Oba navíc spojuje zodpovědná hra dozadu. Nejen proto je Aho ohromně ceněný. Zvládá totiž nejen bránit, ale v oslabeních i skórovat. To se mu v kariéře povedlo už dvanáctkrát.

„Umí to skvěle s pukem, ale vyčnívá i intelektem, který na ledě ukazuje,“ všiml si i novinář Ken Campbell.

Tím vyčníval i Kurri. Mnoho fanoušků by mohlo namítnout, že tolik Stanley Cupů má díky Gretzkymu. Faktem je, že u všech hrál podstatnou roli i Fin. A v tom posledním dokonce klíčovou, Gretzky byl totiž už v Los Angeles.

„Když Wayne odešel, Jari zůstal. A stal se klíčem k pátému Stanley Cupu,“ vzpomíná bývalý obránce Kevin Lowe, dnes už člen Síně slávy.

Aho na svůj první pohár zatím čeká. Jeho tým však vypadá už několikátou sezonou velice dobře. Naváže na Kurriho odkaz?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+