Jako na zavolanou! Kučerov a Stamkos se těší na návrat

Tampa Bay v prvním kole play off narazí na svého rivala z Miami. Série mezi Lightning a Panthers bude jistě zajímavá a dalo by se říci, že nemá favorita. Blesky však mají v rukávu ještě jedno eso. Přesněji dvě. Po zraněních by totiž měli být připraveni hvězdní útočníci Nikita Kučerov a Steven Stamkos.

Stamkos, kapitán týmu, se zranil v zápase proti Columbusu na začátku dubna. Od té doby nehrál. A ani nemohl, jelikož ho Tampa Bay umístila na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Minulý týden už ale bruslil se spoluhráči a na play off by měl být připraven.

„Cílem bylo, abych byl připraven na první zápas v prvním kole. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že by to mělo klapnout,“ doufá Stamkos. „Cítím se mnohem líp. I psychicky jsem na tom líp, než jsem byl před několika týdny.“

V plné síle by měl naskočit také jeho ruský spoluhráč. Nikita Kučerov v sezoně neodehrál ani jeden zápas, zotavoval se totiž po operaci kyčle. Neznamená to však, že by byl úplně mimo tým. Zvlášť se Stamkosem si byli v posledním měsíci, kdy léčili zranění, velmi blízcí.

„Je to tak,“ přikyvuje Stamkos. „Pokaždé je to lepší, když nerehabilitujete sám. V hlavě to dělá fakt moc. Trénovali jsme spolu, byli v posilovně, na masážích nebo prostě jen sledovali zápas. Nemůžeme se dočkat, až tohle všechno přeneseme na led. Nehráli jsme spolu sakra dlouho.“

Na žádné legrácky ale nebude čas. V play off musíte být nastartovaní od prvního střídání, jinak bude zle. Zvlášť pokud proti vám stojí tak silný tým, jakým Florida letos je. Svědčí o tom i vzájemné zápasy. Panthers vyhráli čtyři z letošních sedmi. Příležitost vyrovnat tuto bilanci dostanou Blesky už dnes v noci, kdy se odehraje jejich poslední zápas v této základní části.

„Na tréninku můžete dělat, co chcete. Nikdy to ale nenahradí zápas,“ je si vědom Stamkos. „Tam už je to o instinktech, na to vás žádný trénink nepřipraví. Za týden zjistíme, jak na tom jsme.“

Také to zjistí celá Tampa Bay, která rozhodně nehraje v nejlepší formě. Play off je však úplně jiná soutěž, kde se na formu ze základní části nehraje. A Bolts o tom ví své. Ve vyřazovací části si v posledních letech zažili pocity euforie i totálního propadu.

Bude zajímavé sledovat, jak si s nástrahami play off poradí Lightning letos. Zvláště, když se vrací dva hokejisté takového kalibru.

