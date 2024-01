Jako Pastrňák! Dohoda Toronta s Nylanderem je blízko, dostane balík

Drama se možná konat nebude. Podle novináře Pierra LeBruna je velmi blízko dohoda mezi Torontem a Williamem Nylanderem. Velkou inspirací má být prý obdobná situace, kterou loni řešil Boston s Davidem Pastrňákem.

I on se prostřednictvím svého agenta J. P. Barryho dlouho přel o výši smlouvy, jednání se protáhla do měsíců. Nakonec až v březnu podepsal životní smlouvu.

K dohodě došlo především proto, že hráč nechtěl odejít a tým byl neoblomný, že udělá vše pro to, aby s ním podepsal smlouvu.

Totéž by se nyní dalo říci o Nylanderovi a Leafs. Obě strany si byly v červnu, kdy jednání začala, hodně vzdálené, ale pomalu a jistě dochází k překonávání rozdílů. A stejně jako v případě Pastrňáka a Bruins tu máme hráče, který od začátku vyjadřoval upřímnou touhu zůstat, a organizaci, která ho nechce ztratit.

Ještě ale není hotovo. Obě strany byly zdrženlivé, ale LeBrun píše, že se jedná o osmiletou smlouvu s platem vyšším než 11 milionů dolarů za sezonu.

"Slyšel jsem 11,25 milionu dolarů, ale myslím, že to bude ještě víc," řekl Darren Dreger pro TSN.

"Diskuse začaly velmi brzy v průběhu sezony, ale v tu chvíli se tým soustředí na starší srovnatelné nabídky a my jako agenti se snažíme odhadnout, jaký bude příští červenec trh s volnými hráči," vysvětloval agent Barry. "To vytváří velmi rozdílné názory na to, jaká by měla být správná smlouva. V naší situaci hrál můj klient dobře, takže bylo jasné, že původní týmové srovnatelné smlouvy už nejsou vhodné. William se v podstatě z tohoto trhu sám dostal svými výkony.“

Velkou roli hraje také potvrzené zvýšení platového stropu. Jakmile komisař Gary Bettman minulý měsíc na zasedání Rady guvernérů v Seattlu potvrdil, že platový strop se pro příští sezonu zvýší o 4,2 milionu dolarů, dodalo to Nylanderovu táboru odvahu. Požadovali procento z platového stropu srovnatelné s hráči Nylanderova formátu.

Vzniká ale problém pro Maple Leafs. Matthews podepsal v srpnu čtyřleté prodloužení smlouvy, které nese 13,25 milionu dolarů platu a začne platit až od příští sezony. Marnerovi zbývá v příští sezoně ještě jeden rok smlouvy na 10,9 milionu dolarů. A kapitán John Tavares má samozřejmě v příští sezoně ještě jeden rok smlouvy na 11 milionů dolarů.

Share on Google+