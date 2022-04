Jako třetí v historii Maple Leafs. Matthews pokořil hranici 100 bodů

Auston Matthews hraje v parádní formě. V posledních pěti zápasech má americký útočník na svém kontě devět bodů a v duelu s Washingtonem navíc tvořil historii. Stal se teprve třetím hráčem Toronta, který v sezoně dosáhl na hranici 100 bodů. Stačilo mu na to 69 střetnutí.

Naposledy tuhle metu v modrém dresu překonal Doug Gilmour v ročníku 1993/94, tedy před dlouhými 28 lety. Povedlo se mu to i sezonu předtím, třetím do party je Darryl Sittler, který si stovku bodů do statistik také zapsal dvakrát.

Matthewsova historická chvíle přišla už v 5. minutě utkání Toronta proti Washingtonu, kdy si připsal asistenci u gólu Michaela Buntinga, který u Maple Leafs ve svých 26 letech prožívá přelomovou sezonu.

„Je to velká čest, ale nedošlo by k tomu bez lidí v týmu a kluků, se kterými každý večer hraju. Rozhodně to není jen o mně. Myslím, že to je týmový úspěch a dnes jsme dosáhli důležitého vítězství proti opravdu dobrému týmu,“ sdělil Matthews oficiálnímu webu NHL.

„Vstřelit gól byl skvělý pocit, ale mnohem důležitější bylo, že Matthews získal svůj stý bod. Byl to velmi speciální moment pro celý tým,“ hlásil Bunting, pro kterého šlo o první vstřelenou branku po dlouhých 18 zápasech.

Toronto nakonec Capitals porazilo vysoko 7:3 a v tabulce Atlantické divize mu i nadále patří druhé místo. Matthews v utkání získal dva kanadské body, oba za asistence, a hranici sta bodů překonal jako pátý hráč v letošním ročníku.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+