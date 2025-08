Jako v pohádce: Nabídka z NHL? Nečekaná, bylo to až moc dobré, usmíval se Postava

Ještě před pár lety znal jméno Michala Postavy jen málokterý hokejový fanoušek. Dnes má na kontě mistrovský titul s brněnskou Kometou a čerstvě podepsanou nováčkovskou smlouvu s jedním z nejslavnějších klubů NHL – Detroitem Red Wings. Jeho cesta mezi elitu ale rozhodně nebyla přímá.

Začínal v Přerově, kde sbíral první zkušenosti mezi muži. Pak po něm sáhla Kometa, v jejímž dresu nastupoval už během juniorských let – a možná trochu překvapivě se brzy stal brankářskou jedničkou.

„Bylo těžké chytat tři roky jako jednička,“ přiznal trochu lámanou angličtinou novinářům na development kempu Detroitu, kam odcestoval na začátku července. „Ale měl jsem díky tomu spoustu příležitostí a naučil se být klidný. Hodně jsem se posunul. V letošní sezoně pro mě bylo hlavní udržet koncentraci po celý zápas a snažit se každý zápas vyhrát.“

Právě koncentrace, ledový klid a stabilní výkony mu po sezoně vynesly nabídku z nejlepší ligy světa. „Vůbec jsem to nečekal, bylo to až moc dobré. Ale užívám si každou chvíli a jsem hrdý, že můžu být součástí téhle organizace,“ usmíval se třiadvacetiletý gólman, kterého lákal i finalista Stanley Cupu Edmonton. Nakonec dal ale přednost tradičnímu klubu z Michiganu.

Na otázku, proč si vybral právě Detroit, odpověděl bez váhání: „Rozhodl jsem se i kvůli tomu, že tu vždycky bylo hodně Čechů – a pořád v organizaci působí. Navíc jde o velký klub z Original Six. Je to pro mě obrovská příležitost.“

Jedním z jeho brankářských vzorů byl i Dominik Hašek, který v Detroitu zanechal nesmazatelnou stopu. „Jsem velký fanoušek všech českých gólmanů, kteří hráli v NHL. Hašek byl mezi prvními, které jsem sledoval. Patří mezi ně ale i Petr Mrázek a spousta dalších kluků.“ Právě s Petrem Mrázkem měl dokonce krátkou příležitost promluvit – pár dní předtím, než byl třiatřicetiletý brankář vyměněn do Anaheimu. „Přivítal mě, řekl mi, ať jsem na to hrdý a makám každý den. To pro mě hodně znamenalo.“

Významnou roli při jeho přestupu sehrál i Jiří Fischer – bývalý obránce Red Wings a současný ředitel hráčského rozvoje klubu. „Sešli jsme se v Česku a asi hodinu jsme si povídali. Hodně mi pomohl dostat se sem,“ prozradil Postava.

Fischer ale není jediným Čechem v organizaci. V roli skautů zde působí také Petr Jaroš, Vladimír Havlůj a Antonín Routa. Právě prvně jmenovaný brněnského gólmana během sezony pozorně sledoval a výrazně se zasadil o to, aby mu Detroit dal šanci.

„Myslím, že měl vynikající sezonu. Jeden z našich skautů, Petr Jaroš, který žije v České republice, ho sledoval celý rok a hodně tlačil na to, abychom ho podepsali,“ citoval web Detroit Hockey Now generálního manažera a klubovou legendu Stevea Yzermana.

Teď bude muset Michal Postava v zámoří ukázat, co v něm je. V tvrdé konkurenci rozhodně nebude mít nic zadarmo, je jeden z několika brankářů, kteří budou bojovat o místo v hierarchii organizace. Nejpravděpodobněji čeká českého gólmana působení na farmě v Grand Rapids, kde bude sbírat další zkušenosti a adaptovat se na zámořský styl hokeje. Parťáka by mu tam měl dělat stejně starý Kanaďan Sebastian Cossa.

Přestože konkurence je velká, Detroit v něm vidí perspektivu – a pokud na sobě bude dál pracovat tak, jak dosud, má šanci se v budoucnu o místo v NHL reálně poprat. Jeho dosavadní kariéra ukazuje, že překonávání překážek není pro Postavu ničím novým. V extralize se do pozice brankářské jedničky prosadil v mladém věku a s přehledem ustál tlak i náročný program playoff. V Detroitu ho čeká prostředí, které je nesrovnatelně náročnější, ale zároveň nabízí široký prostor k dalšímu růstu a zkušenostem.

Ať už se jeho cesta bude odvíjet jakkoli, jedno je jisté už teď – Michal Postava si svými výkony a přístupem řekl o pozornost za mořem, což je samo o sobě nemalý úspěch.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+