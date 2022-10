Jako za mlada! Crosby vletěl do sezony jako uragán

Nestárne! Sidney Crosby ukazuje, že formu načasoval dokonale. Začátek sezony ho zastihl ve výborném rozpoložení, a i díky jeho výkonům válí celý Pittsburgh. Mladí vlčáci v lize se nestíhají otáčet, Sidney prostě válí jako za mlada.

Crosby patří mezi hráče, na jejichž hokej je radost se dívat. Jeho hra vypadá neskutečně lehce. Je to výsada extrémně talentovaných borců, pro které je spousta herních činností, v nichž se mnozí trápí, naprostou samozřejmostí.

Samozřejmostí ale není raketový vstup do sezony. Kupříkladu loni Crosby vynechal celý tréninkový kemp i začátek sezony, byl totiž zraněný. A nebylo to poprvé, zranění ho trápí poměrně dlouhodobě. Letos měl však celé léto na přípravu a dřinu prodal v tréninkovém kempu.

Tam se rozjel do provozní teploty a v lize zatím válí. Jistě, vzorek dvou zápasů je velmi malý, ale i tak jsou jeho počiny parádní. Dva zápasy, dvakrát bilance 1+2. Zatímco v prvním utkání mohli fanoušci mávnout rukou a říct, že to je jen Arizona, v tom druhém ne. Crosby totiž dominoval i proti Tampě Bay.

„Formu si chcete udržet, může kdykoliv odejít,“ komentuje své poslední výkony. „Chcete jet na té povedené vlně, dokud to jde.“

Do první lajny ke kanadské legendě dobře zapadnul Rickard Rakell, stálicí je pak Jake Guentzel. Zvlášť spolupráce s druhým jmenovaným je na vynikající úrovni.

„Výjimečný hráč,“ smeká před svým centrem Guentzel. „Nejlepší hráč historie. Pokaždé žasnu, co dokáže. Denně na tréninku vidíme, jak pracuje a co do týmu přináší. A ta jeho hokejová dlouhověkost? Unikátní.“

I díky dlouholetosti se Crosby v zápase s Tampou Bay vyšplhal historickými tabulky zase o krok dál. Momentálně je devatenáctým nejproduktivnějším hráčem historie s 1 415 body, mezi aktivními hráči je pak vůbec nejlepší.

A na konec jedna statistika za všechny. Crosby má v kariéře více zápasů, v nichž získal alespoň dva body (423), než těch, ve kterých vyšel bodově naprázdno (322).

