Jako za mlada! Kane je po operaci a těší se na sezonu

Patří mezi největší otazníky současné NHL. Kdy bude hrát? Ptají se nejen fanoušci, ale také kluby, které mají o Patricka Kanea zájem. Útočník zatím odpověď nemá, nicméně vysílá signály, že je vše na dobré cestě. Po operaci se prý cítí jako za mlada.

"Je moc hezké vidět pokrok a cítit se na ledě lépe," řekl Kane americkým médiím. "Tak nějak se vracím ke svému starému já, takže se na sezonu začínám pořádně těšit."

Čtyřiatřicetiletý trojnásobný vítěz Stanley Cupu dodal, že ho čeká ještě jedna návštěva lékaře, který mu potvrdí, jestli může do plného tréninku včetně kontaktu, nebo ještě ne.

A o co jde? Kane se rozhodl podstoupit operaci kyčle, která ho brzdila v uplynulé sezoně v Chicagu i v dresu New York Rangers. Ačkoli se Kane nemůže dočkat, až se vrátí ke hře, hodlá dodržet šestiměsíční rehabilitační plán.

"Myslím, že jsme teď v bodě, kdy bych se mohl vrátit dřív," řekl Kane. "Ale nemá smysl to hnát. Radši počkám a budu připraven na 105 %, než abych spěchal a byl na 95 %. Ale je to mnohem lepší, než to bylo loni."

Co se týče toho, kde bude hrát, zůstává Kane trpělivý a zároveň očekává, že se objeví nabídky, jakmile týmy NHL za tři týdny zahájí tréninkový kemp. „Kdyby někdo přišel s nabídkou, která by mi dávala smysl, a byla by od týmu, do kterého bych rád šel, tak to rozhodně není tak, že bych nad tím nepřemýšlel jen kvůli tomu, že se teprve dávám dohromady,“ dodal.

Kaneova produktivita v minulé sezoně klesla, zakončil ji s 21 góly a 57 body v 73 zápasech. Mohlo za to nejen zranění, ale také působení v nevýrazném týmu Blackhawks a neideální usazení se na Manhattanu.

Mezi hlavní zájemce se prý stále řadí Rangers, ve hře je i Colorado či Buffalo, jeho domovský klub.

