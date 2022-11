Jako za starých časů! Karlsson vládne NHL

Po přečtení nadpisu byste mohli namítat, že v NHL už vládnou jiní beci. Dlouhodobě například Victor Hedman, do role jednoho z nejlepších beků současnosti dorostl i Cale Makar. Nicméně čistě statisticky letos pozice nejlepšího ofenzivního beka vychází právě na Karlssona. Že by byl konečně zpět?

Jako zlomový bod by se dalo určit první domácí utkání sezony. Fanoušci Karlssona vybučeli, došla jim trpělivost. Není se co divit, výkony v předchozích sezonách a ani na začátku té současné nebyly dobré. Avšak jako lusknutím prstu se vše změnilo.

Od té doby Karlsson válí. A profituje z toho celý tým, švédský obránce se totiž podepsal pod 35 % gólů svého týmu! Úžasné číslo, tím spíš, že jde o obránce.

Od onoho prvního domácího zápasu, tedy od 15. října, je Karlsson také mezi naprostou elitou mezi útočníky. Za dané období má například nejvíce gólů z celé ligy, a sice devět. Zároveň je třetí v bodování, před ním je za dané období pouze mimozemská dvojice z Edmontonu.

Současné rozpoložení demonstroval v posledním utkání proti Anaheimu. San Jose vstřelilo pět branek, u čtyř byl Karlsson. A hned třikrát slavil gól! Byl to jeho první hattrick v kariéře, navíc se stal prvním Žralokem, který to dokázal z pozice obránce. Jedinou kaňkou bylo, že svůj nájezd neproměnil a bonusový bod si odvezli Ducks.

„Padlo mi to tam, na tom jediném záleží. Je fajn dát pět gólů, ale také jsme pět dostali,“ zůstal nohama na zemi.

A právě to je jediné, co jeho raketový start do sezony trochu brzdí. Týmové výkony. Sharks jsou stále u dna tabulky. Jistě, nikdo nečekal, že by měli atakovat místa zaručující play off, ale jejich výkony občas vypadají až amatérsky. Zvlášť v obraně.

„Jsme tam, kde jsme, z nějakého důvodu,“ ví dobře dvaatřicetiletý borec. „Od začátku sezony jsme ale ušli dlouhou cestu. Zrovna zápas proti Anaheimu toho není důkazem, ale snad si z toho vezmeme to dobré a posuneme se dopředu.“

Share on Google+