Jako znovuzrozený! Murray táhne Senators

Už se zdálo, že roky, kdy Matt Murray zářil v dresu Pittsbughu, jsou nadobro zapomenuty. Matné výkony v barvách Ottawy zastínily jeho předchozí úspěchy. Nicméně v posledních zápasech jako by někdo mávl kouzelným proutkem a probudil starého Murrayho. Jeho výkony se dostávají na parádní úroveň!

Jeho podzim také nebyl úplně špatný, nicméně to, co přišlo po jeho návratu na Nový rok, čekal málokdo.

Dvakrát pomohl skolit Edmonton, jednou silné Calgary a kupříkladu nadupaná Carolina našla recept až na nájezdy.

Jednoduše řečeno, Murray se stal osobou, na kterou se mohou spoluhráči spolehnout.

„Chytá neuvěřitelně. Někdy nás svými zákroky drží i v zápasech, ve kterých si body nezasloužíme,“ vysekl svému brankáři poklonu obránce Nick Holden. „Od té doby, co se vrátil, chytá prvotřídně.“

Až na dva zápasy měl procentuální úspěšnost zákroků pokaždé nad 90 %. Obzvlášť neskutečná jsou pak procenta z posledních čtyř zápasů. Postupně šlo o hodnoty 94,9, 97, 97,7 a 94,6. To jsou čísla, která jednoduše ohromí.

Vrcholem byl zápas proti Pittsburghu, Murrayho osudovému týmu.

Na výhru to sice nestačilo, nicméně on dělal, co mohl. Z 43 střel jich chytl 42. Druhý gól, který Pens vstřelili, byl do prázdné brány.

„Snažil jsem se to brát jako obyčejný zápas, přeci jenom už uběhly dva roky,“ dodal Murray se vzpomínkou na výměnu, která ho z Pittsburghu přihrála do hlavního města Kanady. „Ale bylo to divné, to je jasné.“

Není se čemu divit. Vždyť kádr Penguins se téměř nezměnil, a tak to byl zápas proti známým tvářím.

„Do zápasu jdete s vědomím toho, jak nebezpeční v útoku tihle kluci jsou,“ popisoval. „Ale jakmile se začalo hrát, byl jsem jako tehdy na tréninku. Rozhodně to byl zvláštní duel.“

Pro mnohé až šokující forma kanadského gólmana je rozhodně vítanou změnou pro všechny fanoušky Senators, kteří ho pomalu začínali zatracovat. Nezapomínejme na to, že Murraymu je stále pouze 27, v NHL tak může ještě dokázat velké věci.

