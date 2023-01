Jaký otec, takový syn. Stauber kryl záda Haškovi, junior teď čape s Mrázkem

Jistě, spojení "hokejový klan" může někomu připadat jako klišé. Na famílii Stauberů ale sedí dokonale, vždyť nejkrásnější kolektivní hře se věnovalo či věnuje hned 12 příbuzných nového parťáka Petra Mrázka. Jaxson Stauber se uvedl v NHL znamenitě, o víkendu vyšperkoval svůj debut 29 zákroky a se spoluhráči dobyl výhru 5:3 nad St. Louis Blues. Možná ještě víc než on byla nadšená máma Allison, která zkrátka našla svůj důvod k hrdosti.

Robb Stauber?

Jméno, co nejspíš nahmatá v paměti každý pravověrný fanoušek NHL, co zažil devadesátá léta. A sběratel tehdejších karet obzvlášť.

Nejvýraznější byla jeho štace u LA Kings za éry Waynea Gretzkyho, krátce se mihl i v Buffalu, kde se potkal s tehdejším českým fenoménem Dominikem Haškem.

Šavle v únoru 1995 Staubera přivedly ve velké výměně zahrnující pět hráčů a jeden draft za Haškova konkurenta Granta Fuhra.

Takhle na to vzpomíná nagaský šampion v knize Chytám svůj život: "V tom trejdu k nám přišli zadáci Alexej Žitnik, Charlie Huddy a můj nový náhradník. V tu chvíli jsem věděl, že jsem jasná jednička. Stauber neměl jméno. A v tréninku jsem pozoroval, že se o svůj flek nemusím bát."

Jaxson Stauber picks up his first career NHL win in his debut, and his mom is loving it. #Blackhawks pic.twitter.com/EX7SqqusfF — Charlie Roumeliotis (@CRoumeliotis) January 22, 2023

Nebyla v tom neúcta, šlo jen o střízlivý odhad vlastních a konkurentových kvalit. Ostatně zatímco Stauber zmákl do konce sezony jen šest mačů a poté už navždy zaplul do nižších lig, "Dominator" dobyl druhou Vezinu.

I tak má nyní pětapadesátiletý Američan na co vzpomínat. A nejen pokud přijde řeč na NHL, kde naskočil celkem do 62 ruelů. Třeba na to, že vyhrál jako vzorný student, co zároveň válel na ledě, tuze prestižní Hobey Baker Award. Nebo na to, jak dal na farmě gól.

Vášeň pro brankářské řemeslo předal svému synovi.

Jaxson sice nikdy neprošel draftem, nicméně stejně jako otec zářil v univerzitním hokeji a řekl si o šanci mezi profíky.

Chicago s ním před touto sezonou podepsalo dvouletou nováčkovskou smlouvu a před pár dní Staubera povolalo nahoru. Už podruhé (poprvé to bylo v prosinci, tehdy byla premiéra blízko, poté co Arvid Söderblom dostal od Tomáše Tatara hokejkou do oka).

Blackhawks teď potřebovali výpomoc při zranění Alexe Stallocka (otřes mozku), Mrázek si chtěl odpočinout po náročném programu čtyř zápasů za sebou. A tak se stalo, že se příjmení Stauber opět objevilo mezi hokejovou elitou.

"Těžko se mi hledají slova, jsem nadšený a šťastný," sypal ze sebe třiadvacetiletý gólman po vítězném entrée. To zažil jako první maskovaný muž v dresu Černých jestřábů od roku 2018, kdy se zaskvěl Colin Dellia.

O den později už přepustil místo mezi třemi tyčemi zkušenějšímu a slavnějšímu "Mrázovi". Právě s ním dočasně tvoří tandem. A tak se po 28 letech opět platí, že v NHL je brankářská dvojice ve složení český reprezentant a Stauber.

