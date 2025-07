Jaký veterán? Cítím se nejlépe za posledních šest let, říká Perry

Corey Perry toho v NHL zažil víc než většina aktivních hráčů. V roce 2007 zvedal nad hlavu Stanley Cup s Anaheimem, v roce 2011 získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony. Od té doby prošel šesti týmy, odehrál přes 1 390 zápasů, dal 448 gólů a má zlato z olympiád i mistrovství světa. A přesto pořád není spokojený.

Když 1. července podepsal roční smlouvu s Los Angeles Kings, možná tím zaskočil pár fanoušků Edmontonu, se kterým byl poslední dvě sezony ve finále Stanley Cupu. A i když pokaždé neúspěšně, Perry měl výrazný podíl na úspěchu Oilers, v letošním play off dal deset gólů, tedy stejně jako při svém nejlepším tažení v roce 2017.

„Odchod z Edmontonu nebyl jednoduchý. Měli jsme tam skvělou partu a byli jsme fakt blízko,” řekl Perry v rozhovoru pro TSN. „Ale teď je čas na novou kapitolu a já se na to těším.“

A není to jen povinná fráze. Perry, kterému bude v květnu 41 let, nemluví o konci. Naopak, znovu se žene za jediným cílem. „V posledních letech jsem byl několikrát tak blízko. Je to něco, co mě pořád žene dopředu. Chci pohár zvednout ještě jednou. Chci, aby to viděl i můj syn. To by bylo něco opravdu výjimečného.“

Zároveň se vrací do Kalifornie, tam, kde to všechno začalo. Anaheim si ho vybral v 1. kole draftu v roce 2003, v jeho dresu odehrál 14 sezon. Dnes ale půjde do tamní haly jako soupeř. „Bude to divné, být tam v dresu Kings. Ale je to byznys. Jsem tady, abych pomohl L.A.“

V kariéře nasbíral Perry 935 bodů, reprezentoval Kanadu na olympiádách i světových šampionátech. V NHL ale pořád nemá klid a má pocit, že i ve 40 letech může být platný. „Letos jsem se cítil nejlíp za posledních pět nebo šest sezon. Pořád mám chuť, pořád mě to táhne na stadion.”

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+