Jarvis a Raanta poodhalili bolístky z play off. Místo dovolené čeká rekonvalescence

Carolina letos, stejně jako vloni, opět vypadla ve druhém kole play off. A právě v bojích o Stanley Cup se jí zranilo pár klíčových hráčů. Seth Jarvis a Antti Raanta se po konci sezony rozpovídali o problémech, které je v závěru sezony dost potrápily.

Dvacetiletý nováček musel předčasně opustit sedmý zápas proti Rangers. Po hitu od Jacoba Trouby se skácel k zemi a velmi obtížně se doplazil na lavičku. Spoluhráči mu pomohli s přesunem do útrob stadionu a do zápasu se už nevrátil.

„Ať už hrajete jakýkoliv sport, tak každý z nich má svá pro i proti. Hokej je samozřejmě rychlý a fyzický sport, ale kdybych se bál, že se zraním, tak bych hokej nehrál,“ rozpovídal se na výstupních rozhovorech.

Útočník Canes se zmínil, že si po kontaktu s Troubou pamatuje pouze útržky. Ví, že sledoval zápas v televizi a také, že jej Kotkaniemi vezl domů. Ale nic víc. „Je to trochu děsivé, když si nic nepamatujete. Doktoři mi říkali, co jsem v kabině dělal. Vůbec si nepamatuji ten hit, ani jak jsem se dostal z ledu, nic. Takže když to poslouchám od ostatních lidí, je to děsivé,“ komentoval Jarvis.

Kanadský útočník si během čtrnácti utkání play off užil svoje. V sérii proti Bostonu skončil v bolestech poté, co jej trefil pukem do slabin spoluhráč Smith. V pátém zápase série proti Rangers zase dostal hokejkou soupeře do pusy. Což způsobilo silné krvácení, otok a pár pokřivených zubů. Přes to všechno Jarvis vzkazuje, že není třeba přestat být na ledě nebojácný.

Antti Raanta se dostal na stálo do branky Hurikánů v polovině dubna. Frederik Andersen se totiž v jednom ze zápasů před koncem základní části zranil. Problémy s vazy v koleni mu předčasně ukončily sezonu. A tak dostal šanci třiatřicetiletý rodák z městečka Rauma.

Ten to v play off také neměl jednoduché. V sérii proti Bostonu jej zranil Pastrňák. Raanta měl po střetu s českým útočníkem problémy s krkem, na levé straně cítil určitou necitlivost a radši vynechal následující utkání.

Další problémy přišly v sedmém zápase proti Rangers. Finský gólman po zákroku ke konci druhé třetiny zůstal bezvládně ležet na zemi a do branky musel pospíchat Kočetkov.

„Jen jsem cítil, jak mi tam něco prasklo a bylo to hodně bolestivé,“ svěřil se Raanta. I kdyby s Carolinou postoupili, tak by branku hájil mladičký Pjotr Kočetkov, sezónní trojka Canes.

Raantovi bude rekonvalescence trvat přibližně šest až osm týdnů, utrpěl podobné zranění jako jeho týmový kolega Andersen.

