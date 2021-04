Jaškinova smlouva bude nejspíše dvouletá, nabízejí ji v Arizoně

Dva roky a dost. Dmitrij Jaškin strávil v ruském Dynamu dvě sezóny a už má v hlavě návrat do NHL. Ve Spojených státech strávil sedm let, jeden rok z toho v juniorce, zbylých šest v NHL v St. Louis a Washingtonu. Nyní má nakročeno do Arizony.

O zájmu Coyotes o služby českého útočníka jsme vás informovali již dříve, nyní ale byly spekulace potvrzeny i z druhé strany. Zhruba před týdnem oznámil novinář Michail Zislis na svých sociálních sítích, že se Jaškin v létě bude stěhovat zpět do zámoří.

Před play-off ale generální manažer Dynama Moskva mluvil zcela opačně. „Dmitrij stráví v našem klubu i celou příští sezonu.“ Můžeme jen spekulovat, zda měl Jevgenij Krovopuskov již nějaké zákulisní informace u sebe a jen nechtěl rozhodit svůj tým před rozhodující částí sezóny, nebo skutečně o ničem nevěděl.

V úterý večer ale známý Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet zveřejnil ve svém podcastu informaci, která se k němu v posledních dnech dostala.

„Hned několik zdrojů mi potvrdilo, že se Dmitrij Jaškin, který v NHL odehrál 303 zápasů za St. Louis a Washinton předtím, než odešel do KHL před dvěma lety, vrátí zpět do Severní Ameriky pro následující sezóny. Aktuálně v jednáních vede Arizona a nebuďte překvapení, pokud hráč podepíše smlouvu rovnou na dva roky,“ napsal v článku.

Český útočník zaznamenal ve 117 zápasech v KHL neuvěřitelných 123 bodů a není divu, že vzbudil pozornost minimálně jednoho týmu v NHL. V tamní lize je navíc ozkoušený, tudíž se Arizona nesnaží získat nikoho neprověřeného jako například Chicago, které cílí na Maxima Šalunova a Damira Žafjarova.

Jaškinovi skončila sezóna a nový podpis smlouvy v NHL může být zveřejněn kdykoliv od 1. května, kdy všem hráčům KHL vyprší kontrakty pro sezónu 2020/2021.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+