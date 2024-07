Jasný úkol! Leon je TOP hvězda, je priorita ho podepsat, hlásí Bowman

Po konci sezony se z toho v Edmontonu stálo téma číslo jedna. Leon Draisaitl, hvězdný útočník, vstupuje do posledního roku svého kontraktu. Kdy podepíše ten nový? A podepíše vůbec? Pro Stana Bowmana, nového generálního manažera, je to naprostá priorita.

Bowman byl ve své roli oznámen minulý týden, bylo to dva týdny poté, co získal právo znovu zastávat práci v NHL. A ihned prohlásil, že na prvním místě jeho seznamu je podepsání smlouvy s Leonem Draisaitlem.

„Leon je hvězdný hráč a je pro mě nejvyšší prioritou,“ řekl Bowman. „Chci, aby Leon byl v Oilers do konce života.“

Draisaitl a kapitán Connor McDavid jsou jádrem úspěchu Oilers, oba však čekají nadcházející jednání o smlouvách. Zatímco Draisaitl může nyní podepsat prodloužení smlouvy, protože vstupuje do poslední sezony s platem 8,5 milionu dolarů, McDavid bude moci v této situaci za rok.

Bowman ve středu prohlásil, že plánuje udržet Draisaitla i McDavida dlouhodobě.

„Jsou to nejlepší hráči, které vůbec můžete mít,“ řekl Bowman o obou hvězdných útočnících. „Myslím, že je to priorita, jsou jednoznačně velkou součástí toho, co děláme... Jsou obrovskou součástí této komunity, tohoto týmu a budou jí i nadále.“

Po skončení sezony, která vyvrcholila prohrou v sedmém utkání finále Stanley Cupu s Floridou Panthers, Draisaitl příliš neprozradil, jak budou jednání probíhat.

„Je to něco, co zabere trochu času na přemýšlení o tom, co chci já, co chtějí Oilers a co chtějí všichni, a od toho se bude odvíjet,“ řekl Draisaitl. „Edmonton má jedinou šanci mě podepsat, takže asi budou první. Nechám to tak. Samozřejmě, že být v Oilers se mi líbí ze všeho nejvíc.“

Pětadvacetiletý hráč dal v 81 zápasech základní části 41 gólů a zaznamenal 106 bodů, v play off přidal 10 branek a dohromady 31 bodů. Ve finále však zaznamenal jen tři asistence, nahlas se však mluvilo o jeho zranění.

