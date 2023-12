Jasný vzkaz pro Kuzněcova: tribuna. Rus doufá, že ho to probere

Není to zatím pro Jevgenije Kuzněcova dobrá sezona. V létě se hlásil o výměnu, jenže nikdo neměl zájem. A tak musel zůstat v Capitals. Zatím to však nevychází podle představ. Minulý zápas dokonce proseděl na tribuně.

A možná byl rád. Prohra 0:6 na ledě Arizony nebylo něčím, co by chtěl zažít jako přímý účastník. Nicméně sedět za trest na tribuně, to také není nic moc.

„Je to jednoduché: Stačí hrát lépe a spousta věcí se obrátí,“ komentoval následně tuto situaci.

Kuzněcov by se měl do sestavy vrátit a odehrát 700. zápas v NHL. Jednatřicetiletý útočník ale nehraje dobře, na kontě má devět bodů (čtyři góly a pět asistencí) v 19 zápasech, z toho jeden v posledních šesti utkáních. "Cítím, že nám chybí těch 15-20 mých bodů, což je 20 gólů pro tým," ví dobře.

Washingtonu se zatím daří hlavně díky defenzivě, přestože v osmi z 22 zápasů dostal jeden nebo méně gólů, ale to je pravděpodobně neudržitelné. A Kuzněcov v minulosti ukázal, že dokáže být rozdílovým hráčem, když táhne útok.

"Možná je to trochu abstraktní, ale Kuzy je umělec," řekl analytik ESPN Ray Ferraro. "Je to umělec v dobrém i zlém... a oni ho moc potřebují. Je to pro ně důležitý hráč a nezapomněl, jak se hraje. Není to tak, že by neuměl přihrávat. Jen musí najít motor. Musí najít tempo, aby byl efektivní."

Podle zpráv z Ruska požádal Kuzněcov po minulé sezoně o výměnu, protože se domníval, že jeho talent byl utlumen pod vedením trenéra Petera Lavioletta, který se s Washingtonem vzájemně rozešel a byl najat Rangers.

Kuzněcov na začátku tréninkového kempu odmítl říci, zda požádal o výměnu, a situaci označil za komplikovanou.

"Trenéra mám moc rád, snaží se mi pomoct, snaží se pomoct týmu, ale bohužel výsledek se u mě nedostavil," pokrčil rameny Kuzněcov.

