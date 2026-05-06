Je čas zkusit to jinak! McDavid vítá kontroverzního Babcocka

25. června 11:00David Zlomek
Edmonton Oilers sáhli k nečekanému kroku, když v úterý oznámili jméno nového hlavního trenéra, kterým se stal Mike Babcock. Lídr Connor McDavid, jenž vstupuje do prvního roku své nové dvouleté smlouvy, v rozhovoru pro Sportsnet deklaroval, že kabina upřednostňuje tvrdou ruku před dosavadním přístupem. „Je načase, aby se to v Edmontonu stalo. Těším se na tu výzvu, že mě bude trenér tlačit, protože v Edmontonu už to trvá opravdu dlouho. Všichni jsme se shodli, že tohle je to, co chceme,“ prozradil.
Oilers se po dvou prohraných finále proti Floridě a letošním bleskovém krachu v prvním kole s Anaheimem ocitli na křižovatce a podle McDavida je změna identity nezbytná. „Definice šílenství je zkoušet stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiný výsledek. Babs je jiný. Přináší jinou osobnost, jiný přístup a přístup, který jsme pravděpodobně nikdy nezažili. Zkoušeli jsme to stejným způsobem opravdu dlouho. Zkusme to jinak,“ velí hvězdný útočník.
Nový styl přitom bude znamenat citelné omezení herního času pro něj i Leona Draisaitla ve prospěch větší zodpovědnosti pro zbytek sestavy. „Všichni v šatně se budou muset obětovat. Každý si musí vzít o něco méně, aby si všichni mohli vzít o něco více. Jako někteří z nejlepších hráčů na světě jsme na sebe vždy brali úkol vést útok na ledě. To pak ale pro nikoho jiného moc nezbyde. Stále chci být nejlepším hráčem každou noc, ale to znamená, že to může vypadat trochu jinak, a jsem z toho nadšený,“ pokračoval nadšeně.
Sám Babcock na své úvodní tiskové konferenci potvrdil, že s oporami rozebíral letošní selhání s Anaheimem a hodlá kompletně překopat hierarchii týmu. „Pokud chcete mít úspěch, stačí se podívat na to, co se stalo v letošním play-off. Každý v týmu musí být důležitý, až po kluky, kteří nehrají každý večer. A čím větší šířku kádru vytvoříte a čím více se budou cítit důležití, tím větší šanci na úspěch máte,“ uvedl nový lodivod.
Generální manažer Stan Bowman musel zároveň čelit nepříjemným dotazům na Babcockovu pošramocenou pověst a drsnou minulost ve vztahu k podřízeným. „Nemůžete změnit minulost,“ konstatoval stroze Bowman s tím, že prioritou pro organizaci byla vzájemná důvěra, kterou v novém kouči našli. McDavid v tomto ohledu mluví otevřeně a odmítá, že by se hvězdy před novým trenérem schovávaly. „Přivedli jsme Babse, aby byl tvrdý i na mě a na Leona. Jako lídři týmu samozřejmě vždy sledujeme atmosféru v šatně a věci vyhodnocujeme. Ale chceme, aby byl tvrdý na všechny a všechny zvedal,“ uzavřel kapitán Oilers.