Je jako Bergeron! V Bostonu budou spoléhat na Lindholma

Boston Eliase Lindholma dlouho obdivoval. Když dostal šanci konečně po něm jít, nehodlal si ji nechat ujít. Letní snažení se soustředilo právě kolem švédského centra. Bruins za něj vysolili 54,25 milionu dolarů, které budou vypláceny po dobu následujících sedmi let. Očekávání? Lindholm bude rozdílovým centrem na všech frontách.

Fanoušci mohli Lindholma poprvé vidět v úterý na Floridě. Bruins sice prohráli, ale dvě asistence švédského borce budí naději.

Očekávat se od něj budou nejen body. Má být někým, kdo se bude nejvíce blížit Patriceovi Bergeronovi, tedy elitnímu defenzivnímu centrovi. Během své kariéry se Lindholm třikrát umístil v první desítce hlasování o Selke Trophy. A to včetně sezony 2021/22, kdy obsadil druhé místo právě za Bergeronem.

S letošní blížící se uzávěrkou přestupů nebyl údajný zájem Bruins o výměnu Lindholma nijak překvapivý, zejména s odstupem času.

„Abych řekl pravdu, bylo to tak trochu dvouleté pronásledování,“ přiznal GM Don Sweeney. „Byly tam šance při uzávěrce přestupů, ale nevyšlo to, takže když se nám to naskytlo v létě, byli jsme velmi šťastní.“

Letmý pohled na Lindholmovu hokejovou vizitku možná úplně nevysvětluje touhu získat brzy třicetiletého hráče. V minulém ročníku vstřelil pouhých 15 gólů s 29 asistencemi. Jeho hodnocení minus 14 bylo nejhorší za posledních osm sezon. Ale podobně jako u Bergerona nebo třeba Davida Krejčího je velká část Lindholmovy hodnoty spojena s věcmi, které se nedají vyčíslit.

Poslední rok Bruins věděli, že jim chybí centr. Charlie Coyle a Pavel Zacha na jejich místě překonali očekávání, ale svým předchůdcům se vyrovnat nedokázali. Ani Lindholm sice tyto prázdné pozice nezaplní, ale jeho všestranná hra usnadní všem kolem něj realizovat svůj potenciál.

„Jeho hra po celém kluzišti je pozoruhodná,“ dodal prezident Bruins Cam Neely. „Nechci ho řadit do kategorie Patrice, ale je mu podobný.“

Lindholmovi kritici by mohli tvrdit, že jeho produktivita neospravedlňuje smlouvu. Asi se bude tvrdit, že od sezony 2021/22, kdy nastřílel 42 gólů, už není tím samým hráčem. V Bostonu by po bok ale mohl dostat Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou, což by mohla být extrémně nebezpečná kombinace. Ostatně, v noci vykouzlil právě se Zachou gól v oslabení.

