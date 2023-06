Je jako Messi! Na Mičkova počkáme, zní z Philadelphie

Philadelphia Flyers se pouští do velké přestavby. Velkou součástí překopání týmu jsou i draftové výběry. Klub z Pensylvánie vybíral v noci na sedmém místě a vybral si Rusa Matveje Mičkova. Je to risk, který se může vymstít, ale také násobně vyplatit. Odpoví až budoucnost.

„Ano, risknuli jsme to, ale taky to může být velká výhra,“ komentoval zisk ruského šikuly generální manažer Flyers Daniel Briere. „To ukáže čas. Je ještě brzy, ale cítíme, že až bude připraven přijít do NHL, mohl by být opravdu rozdílovým hráčem, a to je riziko, které jsme byli ochotni podstoupit.“

Před draftem se kolem Mičkova rojily otazníky. Neumí anglicky. Hrál v Rusku, což ztěžovalo jeho skautování naživo kvůli válce na Ukrajině. Má podepsanou smlouvu s Petrohradem v až do sezony 2025/26, což znamená, že v NHL může nejdříve v roce 2026. A aby toho nebylo málo, jeho otec zemřel za "nevyjasněných okolností", jak uvedla Ruská hokejová federace.

Nebýt všech těchto faktorů, odborníci by ho řadili hned za Connora Bedarda. Analytik draftu TSN Craig Button dokonce přirovnal Mičkova k Lionelu Messimu.

Briere uvedl, že Flyers se s Mičkovem sešli dvakrát. A byli z něj unešení, všechny fámy o nabubřelém spratkovi šly do koše.

„Pořádně jsme ho vyzpovídali, dali jsme mu zabrat,“ říká šéf Flyers. „Položili jsme mu několik opravdu těžkých otázek a byli jsme spokojeni s odpověďmi, které jsme dostali. Chceme hráče, kteří se nebojí hrát ve Philadelphii, protože přiznejme si, fanoušci jsou velmi nároční. Matvej na to reagoval skvěle.“

Briere uvedl, že situace kolem Mičkovovy smlouvy Flyers neděsí. Dodal, že nepočítá s tím, že by do doby, než do NHL přijde, byli Flyers konkurenceschopní a nutně ho potřebovali. Navíc, jak řekl, Mičkova nešlo nebrat. Flyers si nemysleli, že by byl k dispozici na sedmém místě. Spadl jim do klína jako dárek.

„Nikoho takového v organizaci nemáme,“ řekl Briere. „Už kolik let mluvíme o tom, že potřebujeme do týmu přivést více šikovných hráčů, více talentu. Tohle byla skvělá příležitost, jak takového hráče získat.“

