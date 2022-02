Je ti skoro 50, proč ještě hraješ? ptal se Gretzky Jágra

Jasně, zahrál si v seriálu Lajna. Jindy se však málokdy stane, že by Jaromír Jágr zavítal do televizního vysílání. Pro americkou kabelovku TNT ale udělal výjimku, a pohromadě se tak sešli držitelé celkem 6151 bodů v NHL, sedmi Stanley Cupů, 15 Art Ross Trophy a 10 Hart Trophy.

Jágr totiž nebyl jedinou hvězdou, která se výjimečného programu účastnila. Ve studiu seděl i Jágrův spoluhráč z Pittsburghu Rich Tocchet (vítěz Stanley Cupu 1992) a Anson Carter (mistr světa 1997 a 2003).

S Jágrem, který se připojil přes Zoom, si navíc na dálku povídal i samotný Wayne Gretzky! Moderátor tak neměl úplně jednoduchou roli.

Zhostil se jí však na výbornou, když možnost úvodní otázky přenechal Gretzkymu se slovy: „Rozhovor s Jaromírem začne jediný muž u tohoto stolu, který nastřílel v NHL víc gólů než ty.“

A tak Gretzky (který hrál NHL do 38 let) spustil: „Gratuluji ke skvělé kariéře! Mám jen jednu otázku – proč ještě hraješ?“

Ve studiu propukl smích a Jágr za oceán odpověděl: „Pokaždé, kdy se mě na to nějaký novinář zeptá, vím, že nikdy nic nemiloval. Protože když něco milujete, těžko se toho vzdáváte. Hokeji jsem obětoval strašně moc, nemůžu se ho vzdát. Pořád mě baví.“

Jágrovi bude 15. února už padesát let, Tocchet si ale moc dobře pamatuje na oslavu Jágrových dvacetin „V únoru 1992 mě vyměnili do Pittsburghu, byl jsem tehdy svobodný… A klub uspořádal narozeninovou oslavu, kam dorazilo asi tisíc lidí. Vzpomínáš si, Jagsi? Z tisíce lidí tam bylo 990 holek!“ smál se bývalý spoluhráč české legendy.

To dvojnásobný mistr světa Carter si s Jágrem nezahrál, osobní vzpomínku na něj ale přeci jen má. V sezoně 2003/2004 ho totiž Washington Capitals získali právě za Jágra – výměnou s New York Rangers.

„Moje roky ve Washingtonu nebyly dobré. Chtěl jsem být nejlepší, ale nevyšlo to. Stále se neumím fanouškům Capitals dostatečně omluvit. Opravdu jsem se snažil nejvíc, co jsem uměl. Přitom když mě vyměnili do New Yorku, všechno se zase otočilo,“ zavzpomínal Jágr, který ale v dresu Capitals sbíral více než bod na zápas.

Je nicméně pravdou, že po přesunu do Rangers byly jeho výkony ještě výraznější, a celé lize i v 34 letech ukazoval, že věk v jeho případě nehraje roli. V roce 2006 mu totiž se 123 body v 82 utkáních utekla Art Ross Trophy jen o dva body za Joem Thorntonem. Útěchou tehdy byla Jágrovi alespoň Ted Lindsay Award za nejužitečnějšího hráče ligy podle NHLPA.

Jágr nakonec po svém druhém návratu z Ruska okusil NHL ještě v sedmi sezonách. A na Silvestra 2017 odehrál svůj poslední zápas v zámoří – od té doby už pátým rokem nastupuje za Kladno.

Jestli by mohl hrát NHL ještě teď? Na nejslavnější hokejovou ligu světa, ve které odehrál neuvěřitelných 24 sezon, by si prý už netroufl.

„Hokej se změnil. My všichni jsme hráli v devadesátých letech, teď hokej připomíná basketbal, je více o bruslení, ne o fyzické hře a bojování okolo mantinelu. Vždyť právě to mám na hokeji nejradši. Hrát v rozích, jeden na jednoho,“ řekl Jágr.

A dodal: „Rychlost nikdy nebyla moje oblíbená část. Trénoval jsem, abych byl nejsilnější, ne nejrychlejší. To máte jako v Utkání hvězd. Já to nikdy neměl rád. Padá tam víc gólů, fanoušky baví, tomu rozumím, ale mě ne. Já mám rád drsnou hru.“

