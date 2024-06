Je to jednoduché, musíme vyhrát jeden zápas, zní z Floridy

Panteři z Floridy nevyužili ani druhou šanci na výhru Stanley Cupu a série se opět přesouvá do Kanady. Jak se hráči z východního pobřeží Spojených států cítí?

Panthers vedli v jednu chvíli už 3:0 na zápasy, poslední dva duely však prohráli a Oilers nepříjemně dotahují. V noci na středu šlo o vyrovnanou bitvu, Edmonton byl ve třetí třetině pod obrovským tlakem, ale udržel jednobrankové vedení a výhru nakonec pojistil Connor McDavid.

Po zápase hráči Floridy nijak nezuřili, ale spíše bylo cítit zklamání, zklamání z jejich výkonu a z toho, že budou muset absolvovat další dlouhou cestu do Edmontonu, také zklamání z toho, že ještě nedotáhli do cíle zisk Stanley Cupu, který by byl pro organizaci vůbec první v historii. Přes to všechno byl z hokejistů cítit klid.

„Musíme prostě vyhrát jeden zápas. Je to tak jednoduché, nemyslíme na Stanley Cup. Myslíme jen na to, abychom vyhráli jeden zápas,“ popsal útočník Sam Bennett.

„Ne, tlak necítíme. Pro nás to není zápas, který by znamenal vyřazení. Vedeme v sérii 3:2, jen se musíme starat o svou vlastní hru, jako jsme to dělali ve třetím zápase,“ popsal Matthew Tkachuk. „Máme šanci dosáhnout největšího cíle našeho života, takže do toho půjdeme.“

Americký útočník má s Edmontonem jistou historii, a to především z dob, kdy byl hlavní hvězdou rivalů z Calgary. Sám Tkachuk přiznal, že čtvrtý zápas nehrál vůbec dobře. „Ten zápas nebyl z mé strany vůbec dobrý, určitě umím hrát o dost lépe,“ přiznal útočník Floridy.

A v pátém zápase to naplno potvrdil, zářil hlavně ve druhé polovině zápasu. Tkachuk naplno ukázal, proč je jednou z hlavních postav floridského týmu. „Byl neuvěřitelný. Pozvedl svou hru a kluci ho následovali, tohle od něj určitě potřebujeme,“ popsal jeho spoluhráč Sam Bennett.

Tkachuk byl všude, létal po celém ledě. To se projevilo i na statistikách, za více než 20 minut na ledě zapsal gól a asistenci, prezentoval se čtyřmi střelami na branku a nechyběla ani důrazná hra do těla. Svého svěřence chválil i kouč Paul Maurice: „Úžasné. Byl fantastický. Dal obrovský gól a pak už ta lajna neskutečně fungovala.“

A proč to v pátém zápase nevyšlo? „Myslím si, že jsme byli trochu svázaní. Postupně jsme se více uvolnili a začali jsme se vracet k naší hře. Dnes jsme to chtěli až příliš,“ popsal Bennett.

Nyní čeká celý tým dlouhý výlet do Kanady, kde se může rozhodnout. Vrátí se série ještě na Floridu a vynutí si Edmonton sedmý duel? Nebo budou hokejisté Floridy slavit svůj premiérový zisk Stanley Cupu v ulicích kanadského města?

