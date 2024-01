Je to krysa! Bieksa se ve studiu pustil do Cousinse. Nelíbil se mu jeho hit

Kevin Bieksa je ve své roli televizního experta a glosátora pořádně slyšet. Není to tak dávno, co se zastal Davida Kämpfa a nyní se ozval znovu. V sobotu večer se pustil do útočníka Floridy Panthers Nicka Cousinse. Analytik nebyl vůbec nadšený z Cousinsova chování v poslední době a nedržel se zpátky.

Cousins se v této sezóně dostal do centra pozornosti kvůli svým kontroverzním zásahům do soupeřů. V nedávném zápase proti Arizoně se zapletl do hitu na Jusso Valimakiho. Ačkoli je hokej známý svými ostrými souboji, Bieksa si myslí, že třicetiletý hráč to přehnal.

Disciplinární komise NHL překvapivě nepodnikla vůči Cousinsovi žádné kroky, což však neplatilo o Bieksovi. Ten se rozohnil a nebál se Cousinse pořádně zkritizovat. Ve svém rozboru situace útočníka za jeho útoky na ostatní označil za krysu.

„Tohle je u tohoto hráče trend. A udělal to už nesčetněkrát, když poslal soupeře hlavou do mantinelu. Pro tohle není v hokeji místo. Říkají mi, že je to dobrý kluk. Spoluhráči ho prý mají rádi. A je to vlastně docela dobrý hokejista. Ale někdo v té organizaci nebo někdo, koho si váží, si s ním musí sednout a říct, že toho bylo dost. Je to pro mě krysa. Je mi líto, ale je,“ nedržel se zpátky.

Dvaačtyřicetiletý analytik ještě dodal, že NHL nebo její disciplinárka musí sami sestoupit a Cousinse za jeho hity potrestat.

Bývalá hvězda Vancouveru Canucks by si vzala příklad z Raffiho Torrese, který za údery do hlavy protihráče dostal suspendaci na 25 a 41 zápasů.

Cousins sice za tento hit žádnou suspendaci nedostal, ale v současné době nehraje. Důvodem je zranění, které utrpěl a kvůli němuž se ocitl na listině zraněných hráčů. Nyní bude v centru pozornosti on a to, jak bude hrát během svého návratu po tomto Bieksově útoku.

Share on Google+