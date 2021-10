Je to lepší než kterýkoli kemp v minulosti, těší se na novou sezónu Detroitu Larkin

Play off si Rudá křídla naposledy zahrála v době, kdy byl Dylan Larkin nováček. Od té doby uběhlo pět sezón, někdejší zelenáč je už rok kapitánem. Detroit prochází přestavbou, na níž se už dva roky podílí legendární Steve Yzerman. O kolik tenhle tým poskočí letos?

„Je to vzrušující, víc než kterýkoli můj tréninkový kemp v minulosti. Máme mnohem víc konkurence v každé pětce naší sestavy,“ raduje se pětadvacetiletý Larkin.

Yzerman zahajuje v Detroitu svou třetí sezónu. Coby hráč tady strávil 23 let (1983-2006), coby funkcionář se vrátil domů v roce 2019. Také on vidí u mužstva posun, současně ale prosí o trpělivost. „Myslím, že děláme pokroky, což se ale nemusí promítnout do většího počtu vítězství,“ vysvětluje.

Podstatné bude, aby byli hráči zdraví. Zrovna Larkin se vrací po zranění krku, které mu loni dovolilo sehrát jen 44 utkání. Tyler Bertuzzi podstoupil v dubnu operaci zad. Bohužel jen těsně před začátkem kempu si vážně poranil rameno Jakub Vrána. Bertuzzi navíc odmítl očkování, čímž přijde o zápasy Detroitu v Kanadě. K rozhodnutí ho nevedl žádný jiný důvod než „svoboda volby“, jak řekl doslova. Na platu tím přijde o 450 tisíc dolarů.

„Samozřejmě ho v těch zápasech budeme postrádat,“ mrzí trenéra Jeffa Blashilla.

Fanoušci se naopak můžou těšit na Moritze Seidera. Talentovaný Němec, šestka draftu 2019, zkusí NHL po dvou letech v AHL a ve Švédsku. „Je vysoký, inteligentní, sebevědomý. Má v sobě dost tvrdosti, dostane příležitost stát se opravdu dobrým hokejistou, my mu ji dáme,“ říká vůdce lavičky Red Wings.

Hodně si v klubu slibují také od Alexe Nedeljkovice, talentovaného gólmana s výbornými čísly, kterého se Carolina bůhvíproč zbavila. Yzerman podepsal rovněž z Chicaga na dva roky Piuse Sutera. Nováčkovskou sezónu (27 bodů v 55 zápasech) měl u Blackhawks nadějnou.

Potvrdit smysluplnost volby by měli také dva premianti draftu z posledních let. Michael Rasmussen byl devítkou v roce 2017, Filip Zadina šestkou před třemi lety. Zadina má zatím na kontě 37 bodů v 86 zápasech, Rasmussen 30 bodů ve 102 zápasech. Chce to přidat a ten čas je právě teď.

Jak se všechny změny a pokrok u mladých hráčů projeví, mohou naznačit už úvodní zápasy. Detroit začíná čtyřmi duely doma, sezónu otevře 14. října s dvojnásobným šampiónem Tampou Bay.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+