Je to oficiální! Thornton oznámil konec v NHL

24 sezon a dost. To, co bylo tak nějak jasné, je nyní oficiální. Joe Thornton v sobotu oznámil, že po 24 sezonách končí v NHL. Loučí se sice bez Stanley Cupu, nicméně s kariérou, kterou by mu mohl závidět téměř každý hokejista na světě.

"Podle toho, kolik lidí se mě pořád ptá, vám to asi musím říct: Oficiálně končím s NHL," řekl Thornton prostřednictvím profilu San Jose Sharks na sociálních sítích.

A dodal: "Myslel jsem, že vám to dojde dřív, ale pořád se ptáte. Takže je to tady, odcházím do důchodu. Tolik cítím k hokeji a k nesčetnému množství lidí, kteří pomohli tomuhle klukovi splnit si sen. A kdybyste mě hledali, víte, kde mě najít. Budu na ledě. Mír a lásku."

Thornton hrál naposledy v sezoně 2021/22, kdy zaznamenal 10 bodů (5 gólů a 5 asistencí) v 34 zápasech v dresu Floridy, do play off se pak (až na jednu výjimku) nezapojil.

Thornton po tom ročníku prohlásil, že si není jistý svou budoucností.

"Vůbec jsem o tom teď nepřemýšlel," řekl Thornton v květnu 2022 o pokračování poté, co Panthers vypadli ve druhém kole. "Určitě si promluvím s rodinou a uvidíme, jaký bude náš další plán. Ještě jsem se nerozhodl, jestli budu hrát, nebo ne, ale promluvíme si a uvidíme, jak se k tomu všichni postaví."

Thornton, jehož si v roce 1997 vybrali Boston Bruins jako jedničku draftu, je s 1539 body (430 gólů, 1109 asistencí) dvanáctý v historii NHL, sedmý v počtu asistencí a šestý v počtu odehraných zápasů (1714). Hrál za Panthers, Toronto Maple Leafs, Sharks a Bruins.

Ve 187 zápasech play off zaznamenal Thornton 134 bodů (32 gólů a 102 asistencí). Na stříbrný pohár ale nikdy nedosáhl.

Za San Jose odehrál 15 sezon v letech 2005-2020 a v historii Sharks mu patří první místo v počtu asistencí (804), druhé místo v počtu bodů (1 055), třetí místo v počtu zápasů (1 104) a čtvrté místo v počtu gólů (251). Žraloci se ve 13 z jeho 15 sezon kvalifikovali do play off.

