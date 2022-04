Je to osud? Schneider chytal po dvou letech, porazil „své“ Devils

Už to vypadalo, že to Cory Schneider může zabalit. V New Jersey jeho výkony upadaly tak moc, že přišlo vyplacení ze smlouvy. Před dvěma lety se ho ujali sousedé z Long Islandu. Zatím působil jenom na farmě, kde měl letos solidní sezonu. Včera se však do NHL vrátil. Po dvou letech. A hádejte, proti komu chytal...

6. března 2020. V tento den nastoupil Cory Schneider naposled k utkání NHL. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se na tom mělo cokoliv měnit. Ilja Sorokin však stále laboruje se zraněním a Semjon Varlamov toho v posledních dnech odchytal spoustu. Barry Trotz tak ukázal na Schneidera.

Možná náhoda, možná osud. Schneider se totiž vrátil do ligy tam, kde toho nejvíc prožil. V domácí aréně New Jersey Prudential Center. Šestatřicetiletý gólman předvedl sebejistý výkon, pochytal 27 střel a dovedl svůj tým k další výhře, kterou hattrickem ozdobil Jean-Gabriel Pageau.

„Nevím, jestli to na mě Lou Lamoriello a spol. narafičili, kdo ví,“ smál se po zápase. „Moc jsem se těšil, taky jsem byl ale pořádně nervózní. Jako kdyby to byl můj úplně první zápas.“

V organizaci Devils strávil sedm let. Jak jsme ale v úvodu naznačili, tato epizoda skončila neslavně. Schneider se potýkal s úpadkem formy, kromě toho ho trápila i kyčel, se kterou nakonec musel na operaci.

„Možná chtěl odplatu,“ myslí si Trotz. „Prošel si zraněními i operacemi. Lidé si to neuvědomují, ale takové věci vám můžou vykolejit kariéru tak moc, že ztratíte veškeré sebevědomí a nejradši byste ji ukončili.“

Schneider však po zápase zažíval pravý opak. Zářil na všechny strany a rozdával úsměvy. A proč by také ne, když svůj velký návrat zvládl na jedničku. „Věci se můžou měnit až pekelně rychle,“ dodal.

