Je tohle moje poslední sezóna v NHL? bál se Hinostroza. V Chicagu ale opět ožil

Po dvou letech strávených v dresu Arizony Coyotes měl Vinnie Hinostroza na stole pár nabídek, z nichž si nakonec vybral Floridu. Byla mu slibována důležitá role, plusem byl i fakt, že se americký útočník dobře znal s trenérem Joelem Quennevillem.

Pak ale začala předsezónní příprava a Vinnie Hinostroza se nevešel ani do jedné formace. To se přelilo i do základní části a jeho frustrace rostla. "Ani nevím, co bylo špatně. Moc se mnou nemluvili, párkrát jsem se byl zeptat, co musím dělat, abych mohl hrát, ale nedostal jsem pořádnou odpověď. S týmem jsem trénoval méně než desetkrát, jen jsem bruslil s cestujícími náhradníky a samostatně," vrací se k nepovedenému angažmá u Panthers sedmadvacetiletý forvard.

"Chtěl jsem hrát, ale nezbývalo mi, než trénovat a čekat na šanci," dodal. Žádnou pořádnou šanci ale Hinostroza na Floridě nedostal, pod trenérem Quennevillem odehrál jen devět utkání a i v nich byl jeho čas na ledě mizivý.

Generální manažer Bill Zito si toho všiml a vysvobodil Hinostrozu výměnou do Chicaga, odkud nevysoký forvard pochází, staví za městem dům a byl Blackhawks draftován. Protihodnota? Prakticky žádná, Zito za Hinostrozu utržil jen Brada Morrisona, hráče z až druhé farmy v East Coast Hockey League.

Pro Panthers bezvýznamný trejd, pro Hinostrozu záchranné laso. "Zahraji si ještě v NHL? Bude tohle moje poslední sezóna?" popisoval Hinostroza, co se mu honilo hlavou těsně před výměnou. V těžkých časech mu nejvíce pomohla snoubenka Samantha, se kterou má tříměsíčního syna (jmenuje se po tátovi, Vinnie). "Říkala mi, že zase budu hrát, že mám zůstat pozitivní a můj čas ještě přijde," řekl vděčně rodák ze státu Illinois.

"Měl jsem dvě možnosti. Buď sám sebe litovat a na trénincích si stěžovat, anebo zatnout zuby, usmívat se a tvrdě makat. Hráči, kteří jsou schopní takovou krizi překonat, většinou zvolili druhý přístup," přemýšlel Vinnie Hinostroza.

A on jakbysmet. V Chicagu účastník Memoriálu Ivana Hlinky 2011 ožil a postupně si skvělými výkony říká o větší a větší roli v týmu. Během 14 utkání nasbíral 10 bodů (3+7) a poslední dobou nastupuje po boku hvězdného Patricka Kanea. "Zapadl k nám skvěle. Je dynamický, dělá své spoluhráče lepšími," pochvaluje si Kane staronového parťáka.

Dobré výkony v dresu Blackhawks Hinostroza připisuje především tomu, že se v kabině cítí dobře; lépe než na Floridě. "Od prvního dne se tady cítím jako doma. Mám skvělý vztah s Jeremym (trenérem Collitonem, pozn. red.) a zase si hokej užívám," pochvaluje si. "Hraje s neskutečnou poctivostí, rychle si v kabině vydobyl respekt. Mezi těmito zdmi je velmi oblíbený," odvětil Hinostrozovi kompliment Jeremy Colliton.

Pro Hinostrozu to nemohlo dopadnout lépe. "Zase nosím dres, který jsem miloval jako malý kluk. A je to skvělé i pro mou rodinu, mohou nás a miminko kdykoliv navštívit. Život je dobrý," zasnil se Hinostroza.

Řekne si ve Windy City o prodloužení spolupráce? Blackhawks už mají pro příští ročník pod smlouvou 10 útočníků a dá se předpokládat, že budou i nadále počítat s dosud nepodepsanými Davidem Kämpfem, Brandonem Hagelem, Piusem Suterem či mladíky Henrikem Borgströmem a Maxem Šalunovem.

Při současné formě Vinnieho Hinostrozy a velké oblibě mezi jeho spoluhráči je ale těžké představit si, že by mu generální manažer Stan Bowman nenabídl nový kontrakt.

