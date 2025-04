Je tohle vtip, diví se fanoušci Rangers. GM Drury dostal novou smlouvu

Fanoušci Rangers se nestačí divit. Poté, co jejich tým promeškal play off a zakončil sezonu s bilancí 39–36–7, přišla zpráva, kterou na sociálních sítích přivítal málokdo: generální manažer Chris Drury podepsal s klubem víceletou smlouvu a zůstává i nadále v čele sportovních operací.

Zatímco vedení vyjádřilo důvěru v jeho práci a vizi, reakce části fanouškovské základny byly daleko méně nadšené. Sociální sítě během několika minut zaplnily příspěvky vyjadřující zklamání, překvapení a otázky po dalším směřování klubu.

„Tohle nemůže být myšleno vážně,“ napsal jeden z fanoušků. Jiní se ptali, kde přesně Drury prokázal, že si prodloužení zaslouží, a připomínali nepovedenou sezonu, v níž Rangers končili s bilancí 39–36–7 a mimo vyřazovací část.

Majitel klubu James Dolan se za rozhodnutí postavil: „Chris během svého působení prokázal vášeň, pracovní nasazení a neúnavnou snahu o úspěch. I přes zklamání z letošní sezony mu nadále důvěřujeme, že klub povede správným směrem.“

Drury, který se funkce ujal v roce 2021, dovedl Rangers během čtyř let třikrát do play off. V sezoně 2023/24 navíc tým ovládl základní část a postoupil do finále Východní konference. Letos ale přišel ostrý kontrast – výkonnostní propad, herní nekonzistence a v závěru i ztráta trenéra Petera Laviolettea, kterého vedení po sezoně odvolalo.

„Je pro mě ctí zůstat součástí organizace, kterou jsem jako malý chlapec obdivoval,“ uvedl Drury ve svém prohlášení. „Víme, že nás čeká hodně práce, ale máme jasný cíl – vrátit Rangers zpět mezi nejlepší.“

Fanoušci ale zatím o tom, že se tým ubírá správným směrem, přesvědčeni nejsou. Kritika se netýká jen výsledků na ledě, ale i některých manažerských rozhodnutí, která se během sezony neosvědčila. O to víc teď rezonuje otázka: Zaslouží si Chris Drury důvěru na další roky? Vedení na ni odpovědělo jasně. Fanoušci si na svou budou muset počkat – nejspíš až do příští sezony.

