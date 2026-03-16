Je trochu potlučený, přiznal trenér o Vladařovi. Půjdou Flyers do boje o postup bez své jedničky?

24. dubna 10:00David Zlomek
Philadelphia Flyers jsou sice jediný krok od postupu přes nenáviděný Pittsburgh, ale před sobotním čtvrtým zápasem se nad jejich brankovištěm vznáší otazník. Český gólman Dan Vladař, který zatím v sérii naprosto čaruje, vynechal čtvrteční trénink.
Důvodem je incident z třetí třetiny vítězného třetího zápasu, kdy do něj v brankovišti nevybíravě vletěl Bryan Rust. Vladař sice utkání dochytal a připsal si 28 zákroků, ale po srážce si viditelně protahoval pravou ruku a zápěstí. „Je to spíš den na odpočinek. Pravděpodobně by měl volno tak jako tak, ale je trochu potlučený,“ vysvětlil trenér Rick Tocchet. „Dnes se cítí lépe, to je v podstatě všechno, co k tomu vím.“
Vladařova absence by pro Philadelphii byla citelnou ztrátou. Osmadvacetiletý rodák z Prahy prožívá snový vstup do play-off, vyhrál všechny tři úvodní duely s neuvěřitelnou úspěšností zákroků 94,6 % a průměrem 1,33 inkasovaného gólu na zápas.
Pokud by v sobotu nemohl nastoupit, do branky půjde čtyřiadvacetiletý Samuel Ersson. Švédský gólman měl sice do olympijské pauzy bídná čísla, ale po ní se vrátil jako vyměněný. S bilancí 6-1-0 a průměrem 1,99 gólu v posledních devíti startech si získal zpět důvěru týmu i trenéra. „Jeho mentální i fyzická hra je od olympiády vynikající. Nemyslím si, že by měl od té doby špatný zápas. Nemám obavy, kdyby musel hrát. Je ve formě,“ dodal Tocchet.
Kromě Vladaře vynechali čtvrteční trénink kvůli „údržbě“ také útočník Owen Tippett a obránce Cam York, u kterých kouč rovněž zmiňoval blíže nespecifikované šrámy a modřiny. Navzdory nejistotě v sestavě v kabině Letců panuje klid.
„Ať už je v brance kdokoliv, cítíme se před ním dobře. Jsem si ale jistý, že Dan bude v pořádku,“ věří kapitán Sean Couturier. Flyers mají v sobotu večer první šanci ukončit sezonu Penguins a poslat je na dovolenou nejkratší možnou cestou. Zda u toho bude v masce od začátku Vladař, nebo bude muset Philadelphia vsadit na Erssonovu formu, se rozhodne zřejmě až během sobotního ranního rozbruslení.