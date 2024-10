Jeden den, dvě obří smlouvy! Ullmark podepsal v Ottawě, Verhaeghe na Floridě

V jeden den se sešly dva podpisy zajímavých hráčů. Úleva panuje zejména v Ottawě, kde se hovořilo o nejisté budoucnosti brankáře Linuse Ullmarka, ten ale podepsal nový kontrakt. Stejně jako útočník Carter Verhaeghe na Floridě.

Senators podepsali s brankářem Linusem Ullmarkem čtyřleté prodloužení smlouvy na 33 milionů dolarů. Průměrná roční hodnota smlouvy tedy činí 8,25 milionu dolarů. Jedná se o stejný plat, jaký o víkendu obdržel Ullmarkův bývalý kolega z tandemu Jeremy Swayman při osmileté smlouvě s Bostonem.

Tento krok přichází těsně před čtvrtečním úvodním zápasem sezony proti Floridě, kdy by měl Ullmark v týmu debutovat. „Jsme nadšeni, že Linus podepsal prodloužení smlouvy před začátkem základní části,“ uvedl ve středu prezident hokejových operací a generální manažer Steve Staios. „V krátkém časovém úseku měl Linus možnost poznat kulturu, kterou se snažíme v našem klubu rozvíjet, a jeho rodina zažila komunitního ducha Ottawy.“

„Když se dostanete do této části kariéry, chcete opravdu klást důraz na to, co je nejlepší pro vaši rodinu. A od chvíle, kdy jsme sem přišli, jsme cítili, že nám to skvěle vyhovuje,“ dodal Ullmark. „Doufám, že to pomůže změnit věci k lepšímu.“

Ullmark byl získán v červnu od Bruins výměnou za Joonase Korpisala, útočníka Marka Kastelica a volbu v prvním kole draftu 2024. Jednatřicetiletý brankář nastoupil v minulé sezoně v dresu Bostonu do 40 zápasů s bilancí 22-10-8, úspěšností zákroků 91,5 % a průměrem 2,55 branky na zápas.

Carter Verhaeghe má také hotovo. On a Panthers se dohodli na prodloužení smlouvy o osm let v hodnotě 56 milionů dolarů, přičemž dohoda byla oznámena krátce poté, co vítězové Stanley Cupu zahájili sezonu vítězstvím 6:4 nad Bostonem.

„Tenhle chlap sem prostě patří,“ řekl generální manažer a prezident hokejových operací Bill Zito. „Jsme velmi šťastní, že ho máme.“

Dvojnásobný vítěz poháru vstupuje do své páté sezony u Panthers. V ročníku 2022/23 nastřílel 42 gólů a zaznamenal 73 bodů, loni pak 34 gólů a 72 bodů a pomohl Floridě k zisku titulu.

„Být tady tak dlouho je pro mě obrovská pocta,“ řekl Verhaeghe. „Ještě to prodloužit na delší dobu? Za to jsem organizaci strašně vděčný. Dlouhodobá smlouva je to, co jsem chtěl.“

