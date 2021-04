Jediná slabina Vegas? Měl ji odstranit veterán Getzlaf, Zlatí rytíři ale nabídli příliš málo

Je to 18 let, co anaheimští Ducks draftovali jako celkovou devatenáctku Ryana Getzlafa. Od té doby jsou osudy vytáhlého Kanaďana a kalifornského klubu nerozlučné. Nic na to nezměnila ani přestupová uzávěrka, byť kolem šampiona NHL z roku 2007 a dvojnásobného olympijského vítěze kroužilo vícero zájemců. Mezi nimi Vegas Golden Knights. Jeden z favoritů na zisk Stanley Cupu chtěl odstranit snad jedinou drobnou slabinu ve svém kádru a přidat dalšího centra.

Střední útočníci?

Ti v hokeji tvoří páteř ofenzívy. Mají klíčovou roli. Jakmile kvalitativně nestačí soupeřovým centrům, bývá zle.

Historie NHL opakovaně dokládá, že ke Stanley Cupu mají blíž právě kluby se čtyřmi pevnými obratli. Stačí se třeba podívat na Pittsburgh Penguins z roku 2016, ti sázeli na kvartet Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Nick Bonino a Matt Cullen.

Ve Vegas tohle dobře vědí, a tak se snažili ještě "vytunit" svůj čtyřlístek ve složení Chandler Stephenson, William Karlsson, Tomáš Nosek a Nicholas Roy. Loni měli k dispozici ještě Paula Stastnyho a ostříleného borce by uvítali i letos.

Jenže neuvítají.

Vyhlédnutou posilu Golden Knights nepřivedli, Ryan Getzlaf se k Vegas nepřidal.

Proč? "Svou klauzuli o nevyměnitelnosti by odvolal jen v případě, kdyby nám za něj nabídli mimořádnou protihodnotu, něco opravdu zásadního pro náš klub," pověděl pro The Associated Press Bob Murray, generální manažer Kačerů.

Je otázkou, co si jak Murray, tak Getzlaf jako odpovídající odstupné představovali.

Brzy šestatřicetiletý forvard je z hlediska produktivity spíše jen stínem svého bývalého já. Dojem napravují některé analytické údaje jako třeba tradičně silné Corsi, to má Getzlaf v Anaheimu nejlepší. V silnějším mančaftu by možná válel. Možná...

Jeho cenu rozhodně nezvyšoval fakt, že by byl klasickým žoldákem. Hokejistou, co mu končí po sezoně smlouva.

V tom se Getzlaf podobá kapitánovi, co se během přestupové uzávěrky skutečně přestěhoval. Nicku Folignovi, jehož se čtvrtinovou stropovou zátěží získali torontští Maple Leafs mimo jiné za první kolo draftu 2021.

Ani Vegas, ani kdokoliv jiný dostatečně přesvědčivou nabídku Murraymu nepředložili. A tak Getzlaf zůstává. A o divizních rivalech říká: "Nechci do toho příliš zabrušovat a říkat nějaké detaily, ale Zlatí rytíři o mě v jednu chvíli stáli."

Třeba zájem zesílí během léta. Getzlaf bude bez smlouvy. Právě jeho vysoký kontrakt (se stropovou zátěží přes osm milionů dolarů) veškerá jednání zcela jistě ztěžoval. A přispěl k tomu, že Vegas svou slabinu neodstranilo.

Golden Knights ovšem i tak patří mezi kandidáty na zisk stříbrného poháru.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+