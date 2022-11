Jediný zápas noci nabídne divizní bitvu. Canucks hostí Kings

NHL nabízí po bohatém programu na páteční noc následující den pouze jedno utkání. V pikantním divizním souboji se utká Vancouver s LA. Start utkání je naplánován na čtvrtou hodinu ranní.

Kings jsou poslední dobou velmi oblíbeným soupeřem Kosatek z Vancouveru. Z posledních deseti vzájemných utkání odcházeli Canucks vždy alespoň s bodem, což je nejdelší aktivní bodový zisk proti jednomu celku v historii jejich organizace.

Tým z kanadského města se aktuálně nachází na sedmé pozici v Pacifické divizi, horší je momentálně pouze Anaheim, který na Kosatky ztrácí pouhé dva body. Ani v posledních zápasech se Vancouveru moc nedaří, z posledních pěti utkání si připsal dvě výhry proti Ottawě a Buffalu.

Parta kolem kapitána Horvata má výborná čísla na přesilovce, patří dokonce mezi nejlepší celky ligy s téměř 30% úspěšností. Z jednašedesáti početních výhod jich dokázal kanadský celek využít osmnáct. Naopak na oslabení mají Canucks nejhorší čísla z celé ligy, úspěšně dokázali ubránit téměř 64 % přesilovek soupeřů.

Kosatky táhne bodově kapitán Bo Horvat, který má na kontě 20 kanadských bodů, stejnou porci nasbíral i Elias Pettersson.

LA Kings se vstup do ročníku vydařil velmi dobře. Králové se aktuálně nachází na druhé pozici v Pacifické divizi, stejná příčka jim patří i v rámci Západní konference, lepší jsou pouze Rytíři z Vegas. I poslední dobou se jim daří, z pěti posledních utkání si hráči z LA odvezli osm bodů do tabulky. Nad jejich síly bylo pouze Calgary, s ním to však byla slušná přestřelka.

Speciální přesilovkové formace ani složení na oslabení nejsou silnou stránkou Králů. Svou početní převahu dokázali využít pouze v patnácti případech ze sedmasedmdesáti možností, což dělá něco málo přes 19 %. Ani v oslabení to nešlape ideálně, LA ubránilo 75 % přesilovek soupeřů.

V dresu LA září Kevin Fiala, který má na kontě 18 bodů. Nejlepším střelcem je však s deseti přesnými zásahy Gabriel Vilardi.

První vzájemné měření mezi Vancouverem a LA začne ve čtyři hodiny ráno.

