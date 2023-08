Jedna z mála posil? Van Riemsdyk chce za málo peněz ukázat hodně muziky

James van Riemsdyk byl jedním z prvních hráčů, se kterými Boston podepsal smlouvu hned po otevření okna pro volné hráče. Bylo to přitom trochu paradoxní. Van Riemsdyk hrál roky za Flyers a Maple Leafs. Tedy za týmy, které fanoušci Bruins moc nemusí. Teď je to však jejich hráč.

„Byla to kombinace dvou věcí. Tou první byl fakt, že jsem chtěl do týmu, který má šanci vyhrát. Tou druhou to, že mé schopnosti jsou podle mě něčím, co do sestavy skvěle zapadne a budu nápomocný,“ řekl van Riemsdyk, jenž podepsal na rok za milion dolarů. „Bylo to docela snadné rozhodnutí, abych byl upřímný.“

Boston je pro van Riemsdyka důvěrně známou půdou, která se datuje od jeho mládežnických hokejových časů a pokračuje přes jeho zkušenosti z Hockey East až po kariéru v NHL.

Jaká bude role v týmu? To se uvidí, zrovna na křídlech Boston netlačí tolik bota. Nicméně Bruins rozhodně pomůže jeho chování kolem brány. Tam se totiž cítí velmi dobře, tudíž skvěle zapadne i na přesilovky.

„Jeho zkušenosti z přesilovek budou velkou pomocí,“ řekl například jeho bývalý trenér z univerzity. „V přesilovkách pravděpodobně není nikdo lepší v brankovišti než on.“

Jak bylo také zmíněno, van Riemsdyk se bude snažit získat fanoušky v Garden poté, co byl tolik let terčem jejich hněvu.

„V průběhu let bylo hraní proti Bruins vždycky složité,“ řekl. „Samozřejmě od té doby, co jsem v lize, byli vždycky soupeřem. Jsem rád, že jsem konečně na jejich straně.“

Van Riemsdykovi se v minulé sezoně ve Philadelphii nedařilo, když nasbíral 12 gólů a 29 bodů. Částečně to lze přičíst zranění, neboť po zlomenině prstu vynechal 21 zápasů.

Pokud van Riemsdyk zůstane zdravý, bude na nejlepší cestě překonat hranici 1000 zápasů v kariéře. Od roku 2007, kdy byl draftován jako druhý, odehrál van Riemsdyk 940 zápasů s 300 góly a 591 body.

„Přidat se k týmu, který měl tolik úspěchů jako tento, zejména v minulém roce, je opravdu skvělé,“ dodal. „Každý by samozřejmě chtěl dosáhnout úspěchu v play off. Je to tenká hranice.“

