Nashville Predators jsou jedním z nejpříjemnějších překvapení této sezony NHL. Tým se v současné době drží na postupovém místě v Západní konferenci, což na začátku ročníku předpokládal jen málokdo. Velký podíl na tom má první útočná lajna.

Poté, co se Preds po sezoně zbavili několika hráčů a přivedli Barryho Trotze jako generálního manažera týmu, si mnozí mysleli, že to bude rok, kdy Preds udělají krok zpět, aby omládli a načerpali nové síly.

Ale akvizice dvou klíčových útočníků dodaly týmu vzpruhu. Schopnost Ryana O'Reillyho pomoci týmu svými vůdčími schopnostmi a skvělou hrou do obrany byla známá, ale větším překvapením může být, že nedílnou součástí úspěchu týmu se stal 34letý Gustav Nyquist.

Švédský útočník, který v současné době hraje svou dvanáctou sezónu v NHL, hraje skvěle a bez debat překoná sezonní maximum, které si v ročníku 2018/19 stanovil v 81 zápasech v Detroitu a San Jose, když získal 60 bodů. Nyní jich má na kontě 59 v 68 duelech.

Dvojici doplňuje zkušený Filip Forsberg. A klape to. I proto, že oba Švédy pojí přátelství. Poté, co Nyquist po výměně z Columbusu dohrál minulou sezónu v Minnesotě, podepsal s Predators dvouletou smlouvu.

"Samozřejmě jsem měl velkou radost, když jsem se to dozvěděl," řekl Forsberg. "Zvlášť když jsme přišli o Mattiase Ekholma. Jinak bych byl jediným Švédem v týmu, takže bylo fajn získat krajana. To byla první myšlenka."

Jak bylo řečeno, klape to hlavně na ledě.

"Od prvního dne mezi mnou, jím a Ryanem O'Reillym, vznikla fantastická chemie. Fungovalo to skvěle," byl rád Forsberg. "Je to neuvěřitelně chytrý a dobrý bruslař. To jsou jeho hlavní přednosti. Možná je šikovnější jako tvůrce hry než jako střelec gólů. Má dobrou střelu, ale také ví, kde má na ledě být."

Ale jde také o víc než jen to, co Nyquist přináší na led. Forsberg dosvědčuje, že Nyquist a někteří další zkušení hráči, kteří se k týmu přidali v létě, vytvořili v šatně novou dynamiku.

"Díky zisku těch dvou a Lukea Schenna jsme dostali novou energii a jiný pohled na hokej," dodal Forsberg. "Všichni tři byli na různých místech a nasbírali zkušenosti. Nyquist byl třeba mnohokrát daleko v play off. Přesně takové kluky v týmu potřebujete."

