Jednička Dallasu má smlouvu! Oettinger podepsal na tři roky

Dallas Stars hlásí podpis velmi důležitého hráče. Chráněný volný hráč Jake Oettinger se s týmem po dlouhých vyjednáváních nakonec domluvil na nové smlouvě. Po vypršení nováčkovského kontraktu zůstane v texaském městě další tři roky.

Jake Oettinger je v organizaci Dallasu Stars od výběru talentů v roce 2017, kdy byl z 26. pozice zvolen jako první gólman ročníku. Následně se pak rozvíjel v univerzitní soutěži NCAA, kde za Boston odchytal 109 zápasů s úspěšností zákroků 92,3 %.

Do NHL se propracoval až v roce 2020, kdy v play off naskočil do dvou už rozjetých zápasů. Z osmi střel však žádnou za svá záda nepustil. První kompletní zápas odchytal v lednu 2021 proti Detroitu, v něm si zároveň připsal i první výhru v nejlepší soutěži světa.

Během uplynulé sezony si podmanil brankoviště Stars, když odchytal 48 duelů, do dalších sedmi utkání šel v play off. Po vypršení nováčkovské smlouvy si celek z Texasu talentovaného Američana pojistil na tři roky. Oettinger bude ročně brát čtyři miliony dolarů a po vypršení kontraktu bude opět chráněným volným hráčem.

Kromě kvalitních výsledků v NHL oslnil třiadvacetiletý gólman i na mezinárodní scéně. Má doma solidní sbírku medailí ze světových šampionátů. Bronzové a zlaté placky získal s osmnáctkou i dvacítkou, další bronz přidal se seniorským týmem na šampionátu v roce 2021.

Dallas by si pro následující roky nejspíš přál, aby medaile z národního týmu vozil minimálně, úspěchy s národním týmem by totiž znamenaly neúčast Dallasu v bojích o Stanley Cup.

Celek z Centrální divize má aktuálně pod stropem volných něco málo přes šest milionů dolarů. Na tučnou smlouvu však stále čeká útočník Jason Robertson, který se ve třiadvaceti letech stává důležitou postavou Dallasu.

