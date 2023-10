Jednou hraje, pak ne. Carlsson ale plán Ducks chápe

Zatímco Connor Bedard byl do vod NHL hozen ihned a je na něm velká zodpovědnost, Anaheim je se svým klenotem mnohem opatrnější. Lea Carlssona šetří, hraje jen vybrané zápasy. Sám Švéd s tím ale nemá problém, přístup Ducks chápe.

Když Ducks hráli ve čtvrtek proti Bostonu, Carlsson hrál teprve potřetí v sezoně, tedy hrál v méně než polovině ze sedmi zápasů Anaheimu. Není to kvůli zranění, i když jedno před sezonou prodělal.

Je to kvůli rozvojovému programu, který vymyslel generální manažer Pat Verbeek. Cílem je udržet Carlssona silného a zdravého na začátku zámořské kariéry, která, jak Kačeři doufají a věří, bude dlouhá a produktivní.

Carlsson by měl hrát přibližně dva zápasy týdně a minimálně v prvních měsících sezony nebude nastupovat v po sobě jdoucích zápasech. V předchozích dvou zápasech Ducks byl mimo sestavu, než se do ní ve čtvrtek vrátil a přispěl gólem a asistencí k výhře 4:3 v prodloužení.

"Je to rozhodnutí organizace," řekl trenér Greg Cronin. "Jako trenér se dívám jinou optikou, než jakou se dívá vedení. Je to mladý kluk. Má před sebou opravdu zářnou budoucnost. Myslím, že plánem je pokusit se ho posílit a zabudovat do jeho hry trochu síly a rychlosti. Existují data, kterým Pat a náš štáb věří."

Carlssonův agent Matt Keator řekl, že je spokojen s komunikací ze strany Verbeeka i se samotným plánem, o kterém se podle něj od draftu hodně diskutovalo.

"Je to skvělý plán," řekl Keator. "Protože se neunaví. Bude mít více energie a více síly. Nemyslím si, že Kačeři letos plánují vyhrát ligu, dává to tedy smysl. A pro něj jako osmnáctiletého kluka, který ještě fyzicky dozrává, to dává největší smysl. Líbí se mi, jak progresivně přemýšlejí a jak využívají sportovní vědu."

Nicméně i když se na programu všichni shodli, neznamená to, že to občas není těžké.

"Vím, že je v tomhle programu, a někdy je to frustrující i pro mě, protože s ním rád hraju," řekl útočník Troy Terry.

Share on Google+